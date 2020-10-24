Интересные находки с AliExpress: часы-гигрометр Xiaomi, портативная колонка, IP-камера Yi и другое
AliExpress - онлайн площадка с колоссальным ассортиментом товаров, где цены более привлекательны, чем в магазинах. Сегодня я вам расскажу про лучшие находки, которые точно будут вам полезны. Итак, начнем!
Портативная колонка
Портативная колонка с современным дизайном. Кроме того, колонка довольно компактных размеров, ее удобно брать с собой. Корпус металлический. Мощность 3Вт. В данной модели предусмотрен встроенный микрофон, вы сможете звонить и принимать звонки. Синхронизируется с гаджетами посредством Bluetooth 5.0.
Цена: US $13.19
Песочные часы
Декоративные песочные часы – это не просто простейший прибор, предназначенный для отсчета временных промежутков, но еще и стильный декор для дома. Размер: 24,5x13 см. Оснащены встроенной подсветкой с несколькими режимами свечения.
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Цена: US $53.1
Волшебное дорожное мыло Kateey
Удобный кейс, который пригодится в поездках. Внутри кейса 20 кусочков ароматного листового мыла. Можно использовать по одному, а потом выбрасывать. Вещь очень удобная.
Цена: US $0.71
Часы-гигрометр Xiaomi
Компактные часы-гигрометр от именитого бренда. Толщина составляет 10,1 мм, вес 60 г. Благодаря встроенным магнитам вы сможете прикрепить к любой бытовой технике. Экран E-ink 3,7 дюйма (88 x 33 мм) с низким энергопотреблением. Показывают время, температуру и влажность в помещении. Можно подключить к умному дому Mi Home.
Цена: US $17.59
Беспроводные наушники Ausdom
Полноразмерные наушники с объемным звуком и системой активного шумоподавления. Оснащены качественным микрофоном. При длительном ношении не вызывают дискомфорт. Можно использовать как в проводном, так и беспроводном режиме. Синхронизируются с гаджетами посредством Bluetooth 5.0.
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Цена: US $47.83
IP-камера Yi
IP-камера с углом обзора 360 градусов. Имеет компактный размер и малый вес. Оснащена датчиком движения, динамиком и микрофоном. Есть дневной и ночной режим съемки. Управление через фирменное приложение.
Цена: US $28.00
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