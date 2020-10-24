Портативная колонка с современным дизайном. Кроме того, колонка довольно компактных размеров, ее удобно брать с собой. Корпус металлический. Мощность 3Вт. В данной модели предусмотрен встроенный микрофон, вы сможете звонить и принимать звонки. Синхронизируется с гаджетами посредством Bluetooth 5.0.

Цена: US $13.19

Декоративные песочные часы – это не просто простейший прибор, предназначенный для отсчета временных промежутков, но еще и стильный декор для дома. Размер: 24,5x13 см. Оснащены встроенной подсветкой с несколькими режимами свечения.

реклама

Цена: US $53.1

Удобный кейс, который пригодится в поездках. Внутри кейса 20 кусочков ароматного листового мыла. Можно использовать по одному, а потом выбрасывать. Вещь очень удобная.

Цена: US $0.71

Компактные часы-гигрометр от именитого бренда. Толщина составляет 10,1 мм, вес 60 г. Благодаря встроенным магнитам вы сможете прикрепить к любой бытовой технике. Экран E-ink 3,7 дюйма (88 x 33 мм) с низким энергопотреблением. Показывают время, температуру и влажность в помещении. Можно подключить к умному дому Mi Home.

анонсы и реклама Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже -30% на HDD Fujitsu в Регарде МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке





Цена: US $17.59

Полноразмерные наушники с объемным звуком и системой активного шумоподавления. Оснащены качественным микрофоном. При длительном ношении не вызывают дискомфорт. Можно использовать как в проводном, так и беспроводном режиме. Синхронизируются с гаджетами посредством Bluetooth 5.0.

реклама

Цена: US $47.83

IP-камера с углом обзора 360 градусов. Имеет компактный размер и малый вес. Оснащена датчиком движения, динамиком и микрофоном. Есть дневной и ночной режим съемки. Управление через фирменное приложение.

Цена: US $28.00















Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!



