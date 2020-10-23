Брелок с вытяжным тросиком и карабином — интересная вещица на АлиЭкспресс. Он надежно сохранит прикрепленные к нему вещи от случайных потерь или действий карманника.

Цена: US $0.92

Оригинальный ночник, который максимально повторяет форму луны и дополняет реалистичность лунным свечением. Такой ночник впишется в любой интерьер. В нем предусмотрено 16 цветов свечения и 4 автоматических режима.

реклама







Цена: US $6.80

Интересная игрушка, которая повторит за вами любую фразу. С ней очень весело проводить время и изучать иностранные языки. Питается от батареек ААА.

Цена: US $6.71

Поддерживать тело в хорошей физической форме вам помогут умные весы. Они оснащены высокоточными датчиками. Синхронизировав их со смартфоном вы сможете просматривать всю информацию в специальном приложении. Поддерживают 16 профилей, поэтому пользоваться весами можете не только вы, но и члены вашей семьи.

анонсы и реклама Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже -30% на HDD Fujitsu в Регарде МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке





Цена: US $20.34

Бокорезы из качественной хром-ванадиевой стали. Выпускаются в 4 размерах. Рукоятки заключены в токонепроводящую оболочку. Пользоваться таким инструментом очень удобно.

Цена: US $6.99

Набор ручек от именитого бренда. Толщина составляет 9.5 мм, что считается лучшим значением для письма на протяжении долгого времени. По сравнению с обычными ручками у них более экономичный расход чернил. Чернила быстро засыхают и препятствуют разводам и подтекам на листе бумаги.

реклама





Цена: US $5.38 - 7.44 / набор

Компактный аккумуляторный ночник с подзарядкой от USB. Оснащен встроенным аккумулятором и датчиком движения. Светильник автоматически включается при наличии движения на расстоянии до 3 метров.

Цена: US $11.99













Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!







