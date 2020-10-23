Интересные находки с AliExpress: говорящий хомяк, бокорезы OUBEL, USB-ночник Yee и другое
AliExpress - онлайн площадка с колоссальным ассортиментом товаров, где цены более привлекательны, чем в магазинах. Сегодня я вам расскажу про лучшие находки, которые точно будут вам полезны. Итак, начнем!
Брелок "Антипотеряшка"
Брелок с вытяжным тросиком и карабином — интересная вещица на АлиЭкспресс. Он надежно сохранит прикрепленные к нему вещи от случайных потерь или действий карманника.
Цена: US $0.92
3D светильник-ночник "Луна"
Оригинальный ночник, который максимально повторяет форму луны и дополняет реалистичность лунным свечением. Такой ночник впишется в любой интерьер. В нем предусмотрено 16 цветов свечения и 4 автоматических режима.
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Цена: US $6.80
Говорящий хомяк
Интересная игрушка, которая повторит за вами любую фразу. С ней очень весело проводить время и изучать иностранные языки. Питается от батареек ААА.
Цена: US $6.71
Умные весы Sinocare
Поддерживать тело в хорошей физической форме вам помогут умные весы. Они оснащены высокоточными датчиками. Синхронизировав их со смартфоном вы сможете просматривать всю информацию в специальном приложении. Поддерживают 16 профилей, поэтому пользоваться весами можете не только вы, но и члены вашей семьи.
Цена: US $20.34
Бокорезы OUBEL
Бокорезы из качественной хром-ванадиевой стали. Выпускаются в 4 размерах. Рукоятки заключены в токонепроводящую оболочку. Пользоваться таким инструментом очень удобно.
Цена: US $6.99
Набор ручек Xiaomi
Набор ручек от именитого бренда. Толщина составляет 9.5 мм, что считается лучшим значением для письма на протяжении долгого времени. По сравнению с обычными ручками у них более экономичный расход чернил. Чернила быстро засыхают и препятствуют разводам и подтекам на листе бумаги.
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Цена: US $5.38 - 7.44 / набор
USB-ночник Yee
Компактный аккумуляторный ночник с подзарядкой от USB. Оснащен встроенным аккумулятором и датчиком движения. Светильник автоматически включается при наличии движения на расстоянии до 3 метров.
Цена: US $11.99
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