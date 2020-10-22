Интересные находки с AliExpress: смарт-часы Amazfit, IP-видеокамера Xiaomi, ЦАП и многое другое
AliExpress - онлайн площадка с колоссальным ассортиментом товаров, где цены более привлекательны, чем в магазинах. Сегодня я вам расскажу про лучшие находки, которые точно будут вам полезны. Итак, начнем!
ЦАП с портом для быстрой зарядки
Компактная модель с поддержкой функции быстрой зарядки. Отлично подойдет для тех, кто ищет хороший ЦАП за небольшие деньги. Во время зарядки вы сможете прослушивать треки. Устройство популярно среди пользователей. Имеет компактные габариты и малый вес.
Цена: US $13.81
IP-видеокамера Xiaomi
Надежная IP-камера от именитого бренда с подключением по Wi-Fi. Управление через фирменное приложение. Оснащена датчиком движения. Есть ночная съемка, запись на флеш-карту или облако.
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Цена: US $19.20 - 39.60
Беспроводные наушники Redmi
Беспроводные наушники от именитого бренда, которые завоевали немалую популярность среди пользователей. Звук яркий и насыщенный с хорошим запасом громкости. Удобно сидят в ушной раковине. Синхронизируются с гаджетами посредством Bluetooth 5.0. Поддерживают голосового ассистента.
Цена: US $18.09 - 23.17
Универсальный пульт
Универсальный пульт дистанционного управления с легкой настройкой и совместимостью с большим количеством устройств. Питается от батареек.
Цена: US $2.71
Медиаплеер Xiaomi
ТВ-приставка работает под управлением ОС Android. Вы сможете не только просматривать видео в 4К, но и играть в игры, устанавливать приложения и т.д. Устройство имеет систему интеллектуального управления Google Assistant и SmartCas.
Цена: US $52.93 - 220.11
Внешний аккумулятор Baseus
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Проверенная модель, которая поддерживает Power Delivery 18 Вт. Емкость 30 000 мАч. Гаджет оснащен 7 портами, это позволяет возобновить энергию нескольких приборов одновременно. Размер: 14.3x6.5x2.7 см.
Цена: US $31.79 - 35.05
Смарт-часы Amazfit
Популярная модель смарт-часов от именитого производителя с хорошим набором функций. Степень защиты IP68, то есть они выдерживают погружение на глубину до 1.5 м. Оснащены датчиками для контроля показателей здоровья. Есть спортивные режимы. Автономность работы 45 дней.
Цена: US $69.99
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