Компактная модель с поддержкой функции быстрой зарядки. Отлично подойдет для тех, кто ищет хороший ЦАП за небольшие деньги. Во время зарядки вы сможете прослушивать треки. Устройство популярно среди пользователей. Имеет компактные габариты и малый вес.

Цена: US $13.81

Надежная IP-камера от именитого бренда с подключением по Wi-Fi. Управление через фирменное приложение. Оснащена датчиком движения. Есть ночная съемка, запись на флеш-карту или облако.

реклама

Цена: US $19.20 - 39.60

Беспроводные наушники от именитого бренда, которые завоевали немалую популярность среди пользователей. Звук яркий и насыщенный с хорошим запасом громкости. Удобно сидят в ушной раковине. Синхронизируются с гаджетами посредством Bluetooth 5.0. Поддерживают голосового ассистента.





Цена: US $18.09 - 23.17

Универсальный пульт дистанционного управления с легкой настройкой и совместимостью с большим количеством устройств. Питается от батареек.

анонсы и реклама Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке -30% на HDD Fujitsu в Регарде МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке





Цена: US $2.71

ТВ-приставка работает под управлением ОС Android. Вы сможете не только просматривать видео в 4К, но и играть в игры, устанавливать приложения и т.д. Устройство имеет систему интеллектуального управления Google Assistant и SmartCas.

Цена: US $52.93 - 220.11

реклама

Проверенная модель, которая поддерживает Power Delivery 18 Вт. Емкость 30 000 мАч. Гаджет оснащен 7 портами, это позволяет возобновить энергию нескольких приборов одновременно. Размер: 14.3x6.5x2.7 см.

Цена: US $31.79 - 35.05

Популярная модель смарт-часов от именитого производителя с хорошим набором функций. Степень защиты IP68, то есть они выдерживают погружение на глубину до 1.5 м. Оснащены датчиками для контроля показателей здоровья. Есть спортивные режимы. Автономность работы 45 дней.





Цена: US $69.99















