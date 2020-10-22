Видеокамера компактного размера (65*28*10 мм). Она с легкостью поместится у вас на ладони. Оснащена микрофоном с активным шумоподавлением и 5Мп камерой. Есть слот для карты памяти. Записывает качественное видео в формате AVI.

Цена: US $24.99

Литий-ионный аккумулятор емкостью 3400 мАч без платы защиты. Заявленный срок службы: 1000 циклов заряд/разряд. Размер: 67x18.5 мм. Для повторного использования аккумулятор достаточно подзарядить в зарядном устройстве. Используется в различных электронных устройствах, например, электроинструменте, роботе-пылесосе, фонаре и т.д.

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Цена: US $2.29

Недорогая Android приставка на свежем бюджетном процессоре Amlogic S905X3. Данную модель заказали более 9 000 раз, рейтинг 4,8 из 5. Отлично подойдет тем, кто ищет бюджетное устройство для воспроизведения Full HD и Ultra HD контента. Вы также сможете играть в игры, устанавливать приложения, общаться с друзьями в интернете и т.д.





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Цена: US $37.22

Кемпинговый фонарь за 5$. Корпус изготовлен из ударопрочного прорезиненного пластика. Оснащен одним светодиодом. Конструкция складная. Работает как в сложенном, так и разложенном состоянии. Имеет 3 режима работы. Питается от батареек АА. Автономность работы 10 часов.

Цена: US $5.59

Внешний аккумулятор от Baseus мощностью 15 Вт. Емкость 10 000 мАч. Для безопасной зарядки ваших гаджетов оснащен несколькими степенями защиты. Одновременно вы сможете заряжать до 4 гаджетов. Есть небольшой дисплей, на котором отображается процент оставшегося заряда.

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Цена: US $18.50

Адаптер-переходник, который подходит для всех существующих розеток. Адаптер также выполняет роль зарядного устройства парой USB-выходов (9 и 18 Вт), а так же USB-C с поддержкой 18-ваттной зарядки Power Delivery.



Цена: US $18.82





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