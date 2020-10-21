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Оригинальный ночник в виде цыплёнка. Изготовлен из качественного АБС-пластика. Питается от 220 W. С таким ночником будет совсем не страшно засыпать. Есть несколько режимов работы. Управляется с помощью дистанционного пульта.

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Полезное устройство от именитого бренда, которое способно генерировать «хлорку» из воды и простой поваренной соли с помощью электрического тока. Вам стоит только не забывать заряжать устройство.

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Настольная лампа с гибким основанием и 3 режимами свечения. Не мерцает, обеспечивая максимально ровную подсветку. Подойдет как для учебы, так и работы. В комплекте поставки идет с винтовым креплением.

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Универсальный геймпад с ярким дизайном от Xbox. На странице продавца представлено 7 расцветок корпуса. Оснащен встроенным аккумулятором. Работает с любыми смартфонами по Bluetooth, а также компьютерами на ОС macOS/Linux/Windows.

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Яркая модель умных часов, на которую действует хорошая скидка. Корпус керамический, браслет гипоаллергенный. Часы многофункциональны и поддерживают практически все популярные функции носимой электроники. Есть фитнес функции и спортивные режимы.

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