Интересные находки с AliExpress: USB-изолятор ADuM4160, геймпад EricTop, умные часы Amazfit и другое
AliExpress - онлайн площадка с колоссальным ассортиментом товаров, где цены более привлекательны, чем в магазинах. Сегодня я вам расскажу про лучшие находки, которые точно будут вам полезны. Итак, начнем!
Продвинутый USB-изолятор Nobsound ADuM4160
USB-изолятор, построенный на базе технологии iCoupler, имеет превосходные характеристики и легко интегрируется с периферийными устройствами, которые обладают интерфейсом USB low и full speed.
Цена: US $15.99
Ночник "Цыпленок"
Оригинальный ночник в виде цыплёнка. Изготовлен из качественного АБС-пластика. Питается от 220 W. С таким ночником будет совсем не страшно засыпать. Есть несколько режимов работы. Управляется с помощью дистанционного пульта.
Цена: US $2.49 - 3.99
Генератор дезинфицирующего раствора Xiaomi
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Полезное устройство от именитого бренда, которое способно генерировать «хлорку» из воды и простой поваренной соли с помощью электрического тока. Вам стоит только не забывать заряжать устройство.
Цена: US $35.84
Настольная лампа Pookin
Настольная лампа с гибким основанием и 3 режимами свечения. Не мерцает, обеспечивая максимально ровную подсветку. Подойдет как для учебы, так и работы. В комплекте поставки идет с винтовым креплением.
Цена: US $26.68
Беспроводные наушники YouXiu
Полноразмерная модель беспроводных наушников с объемным звуком. Оснащены 40-миллиметровыми драйверами и чипом от Qualcomm. Микрофон с активным шумоподавлением. Синхронизируются с гаджетами посредством Bluetooth 5.0.
Цена: US $48.74 - 52.16
Геймпад EricTop
Универсальный геймпад с ярким дизайном от Xbox. На странице продавца представлено 7 расцветок корпуса. Оснащен встроенным аккумулятором. Работает с любыми смартфонами по Bluetooth, а также компьютерами на ОС macOS/Linux/Windows.
Цена: US $9.54
Умные часы Amazfit
Яркая модель умных часов, на которую действует хорошая скидка. Корпус керамический, браслет гипоаллергенный. Часы многофункциональны и поддерживают практически все популярные функции носимой электроники. Есть фитнес функции и спортивные режимы.
Цена: US $61.50 - 65.60
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