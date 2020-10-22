Самые покупаемые гаджеты UGREEN с AliExpress: USB-хаб, TWS-наушники, ресивер звука и другое
AliExpress - онлайн площадка с колоссальным ассортиментом товаров, где цены более привлекательны, чем в магазинах. Сегодня я вам расскажу про лучшие находки, которые точно будут вам полезны. Итак, начнем!
USB-хаб с разъемом Type-C
Один из самых продаваемых продуктов компании - USB-хаб с 9 портами. Вы сможете подключить множество устройств, например, ноутбук к телевизору и просматривать видео в 4K. На странице продавца данная модель представлена в 6 вариациях, а также вы можете выбрать между пластиковым и металлическим корпусом.
Цена: US $13.05 - 46.65
Bluetooth 5.0 аудио приемник ресивер звука Ugreen
Устройство используется для передачи аудио сигнала с мобильных устройств через Bluetooth на домашний музыкальный центр, стереосистему и т.д. Ресивер воспроизводит Hi-Fi звук за счёт использования Bluetooth 5.0 и aptX. Есть джек 3,5 мм и 2 x RCA стерео выхода.
Цена: US $16.99
Беспроводное зарядное устройство
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БЗУ мощностью 10 Вт. Имеет форму таблетки. Оснащена несколькими степенями защиты для безопасного использования. Покрытие антискользящее. Заряжается через порт microUSB.
Цена: US $13.99 - 24.99
TWS наушники
Популярная модель беспроводных наушников от Ugreen. Автономность работы составляет 3 часа, если подзаряжать в кейсе - 18 часов. Звук чистый и насыщенный. Синхронизируются с гаджетами посредством bluetooth 5.0. Поддерживают голосового ассистента.
Цена: US $21.52
Сетевой кабель
Качественный сетевой кабель с высоким рейтингом. Скорость передачи данных 10 Гбит\с. Толщина 2,1 мм. Длину вы сможете выбрать на странице продавца от 50 см до 20 м.
Цена: US $2.79 - 31.99
Органайзер для проводов
Навести порядок с проводами вам поможет специальная оплетка в виде спирали диаметром 25 мм. Имеет хорошее качество и простая в использовании. В комплекте поставки идет специальная прищепка, которая упрощает организацию кабеля.
Цена: US $4.99 - 14.89
Магазин UGREEN
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