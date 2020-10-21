Интересные находки с AliExpress: графический планшет GAOMON, кварцевые часы, акустика Divoom
AliExpress - онлайн площадка с колоссальным ассортиментом товаров, где цены более привлекательны, чем в магазинах. Сегодня я вам расскажу про лучшие находки, которые точно будут вам полезны. Итак, начнем!
Металлический спиннер
Металлический спиннер с крутящийся конструкцией — это хорошее приспособление для снятия стресса. Смотрится необычно. Его можно крутить где угодно, он компактен и легко поместится в карман. Интересный антистресс для тех, кому надоел классический спиннер.
Цена: US $9.97
Кварцевые часы Xiaomi
Кварцевые часы с круглым дисплеем от именитого бренда. Корпус металлический, браслет на выбор: кожа или металл. Выдерживает давление до 3 АТМ. Питаются от батарейки, которой хватит на 5 лет работы.
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Цена: US $16.79
Джойстик для смартфона Xiaomi
Отличный геймпад со специальным креплением для смартфона и подключением по Bluetooth. Работает на расстоянии до 10 метров. Совместим с устройствами под управлением ОС iOS и Android.
Цена: US $28.72
Беспроводной звонок Xiaomi
Беспроводной звонок получил минималистский дизайн. Изготовлен из поликарбоната. Не требует питания. На странице продавца представлено две модели беспроводного звонка: обычный и «умный» с Wi-Fi модулем.
Цена: US $13.84 - 17.66
Графический планшет GAOMON
Графический планшет компактного размера. Его удобно брать с собой. Помимо компактных размеров и аккуратного внешнего вида, этот гаджет привлекает хорошей стоимостью и неплохими параметрами. Поддерживает 8192 уровня распознавания касаний. Работает с большим количеством популярных у дизайнеров программ. Совместим с Android, Windows, macOS и iOS.
Цена: US $29.19
Акустика многофункциональная Divoom
Многофункциональная акустика с программируемым LED дисплеем. Мощность 5 W. Синхронизируется с устройствами посредством Bluetooth. Совместима с устройствами под управлением ОС iOS и Android. Акустика Divoom расскажет вам последние новости, покажет время, с помощью специального приложения вы сможете отправлять сообщения (в том числе голосовые), картинки или пиксельные смайлы, есть 12 различных звонков для утреннего пробуждения и многое другое.
Цена: US $48.93
Массажер для глаз Xiaomi
Массажёр для глаз нового поколения, подходит для повседневного использования. Внутри спрятаны специальные подушечки, которые нагреваются и вибрируют. Используется для восстановления глаз после интенсивной нагрузки.
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Цена: US $64.32
Купоны и скидки от Xiaomi
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