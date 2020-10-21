Металлический спиннер с крутящийся конструкцией — это хорошее приспособление для снятия стресса. Смотрится необычно. Его можно крутить где угодно, он компактен и легко поместится в карман. Интересный антистресс для тех, кому надоел классический спиннер.

Цена: US $9.97

Кварцевые часы с круглым дисплеем от именитого бренда. Корпус металлический, браслет на выбор: кожа или металл. Выдерживает давление до 3 АТМ. Питаются от батарейки, которой хватит на 5 лет работы.

реклама

Цена: US $16.79

Отличный геймпад со специальным креплением для смартфона и подключением по Bluetooth. Работает на расстоянии до 10 метров. Совместим с устройствами под управлением ОС iOS и Android.

Цена: US $28.72

Беспроводной звонок получил минималистский дизайн. Изготовлен из поликарбоната. Не требует питания. На странице продавца представлено две модели беспроводного звонка: обычный и «умный» с Wi-Fi модулем.

Цена: US $13.84 - 17.66

анонсы и реклама RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Графический планшет компактного размера. Его удобно брать с собой. Помимо компактных размеров и аккуратного внешнего вида, этот гаджет привлекает хорошей стоимостью и неплохими параметрами. Поддерживает 8192 уровня распознавания касаний. Работает с большим количеством популярных у дизайнеров программ. Совместим с Android, Windows, macOS и iOS.

Цена: US $29.19

Многофункциональная акустика с программируемым LED дисплеем. Мощность 5 W. Синхронизируется с устройствами посредством Bluetooth. Совместима с устройствами под управлением ОС iOS и Android. Акустика Divoom расскажет вам последние новости, покажет время, с помощью специального приложения вы сможете отправлять сообщения (в том числе голосовые), картинки или пиксельные смайлы, есть 12 различных звонков для утреннего пробуждения и многое другое.

Цена: US $48.93

Массажёр для глаз нового поколения, подходит для повседневного использования. Внутри спрятаны специальные подушечки, которые нагреваются и вибрируют. Используется для восстановления глаз после интенсивной нагрузки.

реклама

Цена: US $64.32

















Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!



