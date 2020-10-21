Популярная модель беспроводных наушников с хорошим качеством звучания. Количество заказов более 20 000, рейтинг 4,9 из 5. Степень защиты IPX5. Синхронизируются с гаджетами посредством Bluetooth 5.0. Управление сенсорное. Поддерживают голосового ассистента. Микрофоны средние. Автономность работы с подзарядкой в кейсе составляет 24 часа.

Цена: US $23.49

Бюджетная модель беспроводных наушников от именитого бренда идеально сочетает в себе цену и качество. Наушники можно использовать как вместе, так и по отдельности. Вес каждого наушника 4,1 г. Есть игровой режим и поддержка голосовых ассистентов (Siri, Google Assistant). Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth: 5. Работают на расстоянии 10 метров. Суммарное время работы с подзарядкой в кейсе 12 часов.

Цена: US $18.42 - 20.85

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Качественная модель беспроводных наушников за небольшие деньги. Наушники оснащены 14,2-мм динамиками с большой композитной катушкой, что обеспечивает чистый и естественный звук. Имеют удобную и надежную посадку. Вес каждого наушника составляет 4,7 г. Встроенный модуль Bluetooth 5.0 обеспечивает более стабильное беспроводное соединение и высокую скорость передачи сигнала. Микрофоны с шумоподавлением, собеседник будет отчетливо слышать вас в любую погоду. Суммарное время автономной работы с подзарядкой в кейсе 20 часов.

Цена: US $23.79

Новая модель беспроводных наушников Xiaomi под суббрендом QCY, которая может порадовать не только хорошим звуком, но и автономностью (4 часа на одном заряде). Если наушники подзаряжать в кейсе, автономность работы составит 25 часов. Управление сенсорное. Синхронизируются с гаджетами посредством Bluetooth V5.0. Оснащены высокочувствительным силиконовым микрофоном с шумоподавлением. Количество заказов более 20 000 тыс.

Цена: US $17.51

Новая модель беспроводных наушников, которая быстро завоевала немалую популярность среди пользователей. Имеет поддержку кодека aptX, благодаря этому передача аудио с устройства на наушники без потери качества. Наушники оснащены 4 встроенными микрофонами с поддержкой шумоподавления. Степень защиты IPX7. Синхронизируются с гаджетами посредством Bluetooth 5.0. Автономность работы на одном заряде 7 часов.

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