Интересные находки с Aliexpress - LED-экран с Bluetooth, мини картридер, триммер Xiaomi и другое
AliExpress - онлайн площадка с колоссальным ассортиментом товаров, где цены более привлекательные, чем в магазинах. Сегодня я вам расскажу про лучшие находки, которые точно будут вам полезны. Итак, начнем!
Переходник
Это качественный угловой переходник для разъемов стандарта 2,5 или 3,5 мм в одном корпусе, что является огромной редкостью. Корпус из прозрачного пластика, вы можете рассмотреть каждую проводящую жилу гнезда и коннектора.
Цена: US $15.99 - 29.99
Гирлянда
Светодиодная гирлянда-штора с пультом управления. Представляет собой гибкий горизонтальный шнур со светодиодными каплями. Такой гирляндой можно создать красивые световые занавесы или оформить различные плоскости. Управляется с помощью пульта, который идет в комплекте.
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Цена: US $7.98 - 16.77
LED-экран YIPINGLINK с Bluetooth
Интересный аксессуар: LED-экран с бегущей строкой или статичной надписью. Надпись можно залить с компьютера по USB или смартфона через приложение-компаньон. Заряжается через USB.
Цена: US $6.62
Картридер
Компактный картридер с оригинальным дизайном, который удобно носить с собой в кармане или в соответствующем отделении сумки. Корпус из ударопрочного пластика, благодаря этому внутренние элементы устойчивы к ударам. Не нуждается в дополнительном источнике питания. Скорость передачи USB2.0 до 480 Мб/сек.
Цена: US $0.50
Триммер Xiaomi
Полезный мужской аксессуар от бренда-партнера Xiaomi. Имеет хорошее качества. Ножи изготовлены из нержавеющей стали. Емкости встроенного аккумулятора достаточно для нескольких недель работы.
Цена: US $27.18
Нагревательная подушка Xiaomi
Подушка с подогревом от именитого бренда с 5 нагревательными элементами, которые формируют квадрат, и тепло распространяется равномерно. Подушку можно положить на сиденье автомобиля или на кресло. Требует подключения питания 5В от сети или внешнего аккумулятора.
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Цена: US $33.37
Купоны и скидки от Xiaomi
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