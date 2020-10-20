Это качественный угловой переходник для разъемов стандарта 2,5 или 3,5 мм в одном корпусе, что является огромной редкостью. Корпус из прозрачного пластика, вы можете рассмотреть каждую проводящую жилу гнезда и коннектора.

Цена: US $15.99 - 29.99

Светодиодная гирлянда-штора с пультом управления. Представляет собой гибкий горизонтальный шнур со светодиодными каплями. Такой гирляндой можно создать красивые световые занавесы или оформить различные плоскости. Управляется с помощью пульта, который идет в комплекте.

реклама

Цена: US $7.98 - 16.77

Интересный аксессуар: LED-экран с бегущей строкой или статичной надписью. Надпись можно залить с компьютера по USB или смартфона через приложение-компаньон. Заряжается через USB.

Цена: US $6.62

Компактный картридер с оригинальным дизайном, который удобно носить с собой в кармане или в соответствующем отделении сумки. Корпус из ударопрочного пластика, благодаря этому внутренние элементы устойчивы к ударам. Не нуждается в дополнительном источнике питания. Скорость передачи USB2.0 до 480 Мб/сек.

анонсы и реклама RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Цена: US $0.50

Полезный мужской аксессуар от бренда-партнера Xiaomi. Имеет хорошее качества. Ножи изготовлены из нержавеющей стали. Емкости встроенного аккумулятора достаточно для нескольких недель работы.

Цена: US $27.18

Подушка с подогревом от именитого бренда с 5 нагревательными элементами, которые формируют квадрат, и тепло распространяется равномерно. Подушку можно положить на сиденье автомобиля или на кресло. Требует подключения питания 5В от сети или внешнего аккумулятора.

реклама

Цена: US $33.37









Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!



