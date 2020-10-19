Интересные находки с Aliexpress - вечная спичка, часы Amazfit X, светодиодная гирлянда и другое
AliExpress - онлайн площадка с колоссальным ассортиментом товаров, где цены более привлекательные, чем в магазинах. Сегодня я вам расскажу про лучшие находки, которые точно будут вам полезны. Итак, начнем!
Беспроводные наушники EZEar X12
Беспроводные наушники с великолепным звучанием и автономностью работы 5 часов. Степень защиты IPX8. Вес каждого наушника 5 г. Синхронизируются с гаджетами посредством Bluetooth 5.0. Кейс с небольшим дисплеем, на котором отображается процент оставшегося заряда. Емкость аккумулятора в кейсе 2200 мАч, можно использовать как повербанк и подзаряжать ваши гаджеты.
Цена: US $32.99
Amazfit X
Новинка 2020 года — стильные умные часы Amazfit X с ярким дизайном и отличным функционалом. Оснащены широким 2.07-дюймовым изогнутым дисплеем с разрешением 326 PPI HD. Корпус из титанового сплава. Автономность работы семь дней. Оснащены датчиками для контроля показателей здоровья. Есть GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth 5.0 LE.
Цена: US $499.99
Вечная спичка
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Интересная бензиновая зажигалка с карабином и стальным стержнем. Не боится ветра, дождя и холода. Для работы огнива нужно отвинтить стержень, добавить совсем немного бензина или керосина внутрь цилиндра и завинтить стержень.
Цена: US $7.77
Amazfit Verge
Молодежная модель смарт-часов со спортивным дизайном. На круглом дисплее отображается вся необходимая информация о звонках, сообщениях, показатели здоровья, время, дата и другое. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth. Работают под управлением ОС Android. Емкость аккумулятора 450 мАч.
Цена: US $124.99
Респиратор для лица
Комфортный респиратор для лица с повышенной надежностью защитит вас от пыли и различных вирусов. Благодаря удобной конструкции при длительном ношении респиратор не вызывает дискомфорт, а использование высококачественных материалов увеличивают срок службы.
Цена: US $12.00
Светодиодная гирлянда
Светодиодная гирлянда используется для декора дома. Изготовлена из качественных светодиодов и покрыта силиконом. Ширина 3 и 4 метра, высота составляет 1,2 и 3 метра. В комплекте идет дистанционный пульт управления.
Цена: US $5.94
Умный мусорный бак
Мусорный бак с набором датчиков. Вам стоит подойти к ведру и крышка откроется автоматически. Есть и ручной режим. Объём 15 литров.
Цена: US $31.35
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