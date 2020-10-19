Беспроводные наушники с великолепным звучанием и автономностью работы 5 часов. Степень защиты IPX8. Вес каждого наушника 5 г. Синхронизируются с гаджетами посредством Bluetooth 5.0. Кейс с небольшим дисплеем, на котором отображается процент оставшегося заряда. Емкость аккумулятора в кейсе 2200 мАч, можно использовать как повербанк и подзаряжать ваши гаджеты.

Цена: US $32.99

Новинка 2020 года — стильные умные часы Amazfit X с ярким дизайном и отличным функционалом. Оснащены широким 2.07-дюймовым изогнутым дисплеем с разрешением 326 PPI HD. Корпус из титанового сплава. Автономность работы семь дней. Оснащены датчиками для контроля показателей здоровья. Есть GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth 5.0 LE.

Цена: US $499.99

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Интересная бензиновая зажигалка с карабином и стальным стержнем. Не боится ветра, дождя и холода. Для работы огнива нужно отвинтить стержень, добавить совсем немного бензина или керосина внутрь цилиндра и завинтить стержень.

Цена: US $7.77

Молодежная модель смарт-часов со спортивным дизайном. На круглом дисплее отображается вся необходимая информация о звонках, сообщениях, показатели здоровья, время, дата и другое. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth. Работают под управлением ОС Android. Емкость аккумулятора 450 мАч.

Цена: US $124.99

Комфортный респиратор для лица с повышенной надежностью защитит вас от пыли и различных вирусов. Благодаря удобной конструкции при длительном ношении респиратор не вызывает дискомфорт, а использование высококачественных материалов увеличивают срок службы.

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Цена: US $12.00

Светодиодная гирлянда используется для декора дома. Изготовлена из качественных светодиодов и покрыта силиконом. Ширина 3 и 4 метра, высота составляет 1,2 и 3 метра. В комплекте идет дистанционный пульт управления.

Цена: US $5.94

Мусорный бак с набором датчиков. Вам стоит подойти к ведру и крышка откроется автоматически. Есть и ручной режим. Объём 15 литров.

Цена: US $31.35

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