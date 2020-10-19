Интересные находки с AliExpress - IP-камера Xiaomi, ретро-зажигалка, умная розетка и другое
AliExpress - онлайн площадка с колоссальным ассортиментом товаров, где цены более привлекательные, чем в магазинах. Сегодня я вам расскажу про лучшие находки, которые точно будут вам полезны. Итак, начнем!
Зажигалка с ретро-дизайном
Оригинальная зажигалка с высоким качеством обработки деталей и уникальным дизайном. Корпус влагозащищенный. Такая зажигалка подойдет как для каждодневного использования, так и для коллекционирования.
Цена: US $3.98
Губка для мытья посуды
Губка для мытья посуды с интересным дизайном создаст позитивное настроение во время мытья посуды. Хорошо впитывает влагу, обезжиривает.
Цена: US $1.95
Умная розетка BlitzWolf
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Умная розетка повышенной мощности от проверенного китайского бренда. Управление осуществляется через специальное приложение, поддерживает голосового ассистента и планирование включения/выключения.
Цена: US $18.04
Набор кухонных ножей
Набор ножей позволит быстро и без дополнительных навыков обработать мясо, рыбу, фрукты и другие продукты. Лезвия изготовлены из нержавеющей стали с черным покрытием, обеспечивают качественное измельчение продуктов. Ручки из ABS-пластика со вставками TPR. Благодаря необычному стильному дизайну этот набор ножей станет изюминкой вашей кухни.
Цена: US $6.63
Стикер Луна
Светящийся стикер Луна, которому достаточно побыть на свету в течении двух часов и он будет излучать загадочное свечение в течение всей ночи. Легко клеится на любую поверхность и не составляет следов клея после себя.
Цена: US $0.99 - 3.73
Наушники беспроводные Ausdom
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Полноразмерные наушники со складной конструкцией подходят для повседневного использования. Оснащены микрофоном с шумоподавлением. Есть разъем под карту памяти microSD. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooh 5.0. Автономность работы 15 часов.
Цена: US $24.61
Домашняя IP-камера Xiaomi
Компактная IP-камера с широким углом обзора. Можно использовать не только для простого видеонаблюдения, но также в качестве няни или умного видеозвонка. Подключается по Wi-Fi. Управление через фирменное приложение. Оснащена инфракрасной подсветкой для более качественной картинки во время съёмки в темное время суток.
Цена: US $18.36
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