Интересные находки с AliExpress - неоновая маска "Судная ночь", умные часы Amazfit, магнитный кабель
AliExpress - онлайн площадка с колоссальным ассортиментом товаров, где цены более привлекательны, чем в магазинах. Сегодня я вам расскажу про лучшие находки, которые точно будут вам полезны. Итак, начнем!
Неоновая маска "Судная ночь"
Маска для настоящих экстремалов с тремя режимами свечения. С таким аксессуаром вы будете всегда в центре событий. Изготовлена из качественного пластика. Питается от батареек АА. Цена: US $3.94 - 17.95
Умные часы Amazfit
Интересная модель умных часов, копирующая классические часы. Оснащена стандартным дисплеем, который почти не требует энергию. Часы поддерживают популярные функции носимой электроники. Не боятся воды и пыли. Синхронизируются как с iOS, так и Android.
Цена: US $39.99
Губки для мытья посуды
Губки для мытья посуды в виде сочных фруктов добавят немного красок в скучную уборку на кухне. Размер: 14,5*12 см. На странице продавца представлено несколько вариантов поролоновых губок.
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Цена: US $0.95 - 1.14
Скребок для чистки наледи
Полезный прибор для автомобилиста поможет очистить стекла и другие поверхности от наледи. Подключается к прикуривателю. Нагревательный элемент спрятан под скребком, нагреваясь лед подтаивает под ним. Чистка автомобиля от наледи займет несколько минут. Цена: US $8.05
Магнитный USB кабель
Магнитный кабель в прочной нейлоновой оплетке с магнитным подключением коннектора и LED подсветкой. Данный кабель заказали более 7 000 раз. В комплекте поставки идет несколько насадок.
Цена: US $0.48 - 1.03
Беспроводная колонка
Беспроводная колонка мощностью 40 Вт. Оснащена парой динамиков и пассивным сабвуфером. Для быстрой связи с источником в колонке предусмотрен модуль NFC. Управление сенсорное. Автономность работы 15 часов.
Цена: US $46.64
Сушилка для обуви Baseus
Сушилка для обуви с ультрафиолетовым стерилизатором, которая не только бережно избавляет вашу обувь от лишней влаги, но и убивает болезнетворные микроорганизмы, а также неприятный запах.
Цена: US $19.99
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