Маска для настоящих экстремалов с тремя режимами свечения. С таким аксессуаром вы будете всегда в центре событий. Изготовлена из качественного пластика. Питается от батареек АА. Цена: US $3.94 - 17.95

Интересная модель умных часов, копирующая классические часы. Оснащена стандартным дисплеем, который почти не требует энергию. Часы поддерживают популярные функции носимой электроники. Не боятся воды и пыли. Синхронизируются как с iOS, так и Android.

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Губки для мытья посуды в виде сочных фруктов добавят немного красок в скучную уборку на кухне. Размер: 14,5*12 см. На странице продавца представлено несколько вариантов поролоновых губок.

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Полезный прибор для автомобилиста поможет очистить стекла и другие поверхности от наледи. Подключается к прикуривателю. Нагревательный элемент спрятан под скребком, нагреваясь лед подтаивает под ним. Чистка автомобиля от наледи займет несколько минут. Цена: US $8.05

Магнитный кабель в прочной нейлоновой оплетке с магнитным подключением коннектора и LED подсветкой. Данный кабель заказали более 7 000 раз. В комплекте поставки идет несколько насадок.

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Беспроводная колонка мощностью 40 Вт. Оснащена парой динамиков и пассивным сабвуфером. Для быстрой связи с источником в колонке предусмотрен модуль NFC. Управление сенсорное. Автономность работы 15 часов.

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