Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Интересные автотовары с Aliexpress - светодиодный аварийный знак, видеорегистратор 70m, вакуумный насос и другое

[ ] для раздела Блоги
+
50% скидки в Ситилинке до конца недели
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке

Видеорегистратор 70mai

Один из самых популярных видеорегистраторов от именитого бренда. Имеет хорошее сочетание цены и качества. В устройстве используется новая технология кодирования H.265 для сжатия файлов. Благодаря сенсору Sony IMX335 изображение четкое и качественное. Все детали хорошо видны как днем, так и ночью. 

Цена: US $59.99

Вакуумный насос

Ручной вакуумный насос, с помощью которого вы сможете перекачать различные жидкости, например, масло, бензин и т.д. Имеет компактные габариты, малый вес. Прост в использовании. 

реклама

Цена: US $9.24

Портативные часы-термометр

Стильные часы-термометр с подсветкой в автомобиль. Крепятся на панель, стекло или дефлекторы. Питаются от батареек типа AG44.

Цена: US $3.61

Светодиодный аварийный знак

Аварийный знак оснащен светодиодной подсветкой, благодаря которой эффективность знака повышается в разы. Такой знак хорошо виден в условиях ограниченной видимости. Есть 4 режима работы. Размер 207x186 см.

Цена: US $10.83 - 11.38

Защитный чехол для авто

анонсы и реклама
Предложение дня - RTX 8000 за 463 700р
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Хороший чехол для автомобиля, который защитит лакокрасочное покрытие от пыли, грязи, птичьего помета и т.д. Изготовлен из плотного синтетического материала. Для повышения прочности тент прошит двойным швом, для надежного удержания и прилегания к автомобилю по краям оснащен стягивающей резинкой.

Цена: US $19.31

Концентрат для очистки дисков и резины

Полезная находка для автомобилиста — концентратор для очистки резины, а также других элементов автомобиля. Данная жидкость легко справляется с засохшей грязью и не оказывает негативное влияние на краску автомобиля. 

Цена: US $0.59 - 1.57


реклама




Скидки до 60% 


   Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!   


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

гаджеты гаджеты aliexpress автотовары автотовары с aliexpress автотовары из китая авто автоаксессуары автогаджеты с aliexpress авто aliexpress автотовары aliexpress
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

В погоне за производительностью: игровые компьютеры – октябрь 2020
+
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
48
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G15
12
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's The Division 2
16
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer 50
35
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
21
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B460-I Gaming
8
Тестирование видеокарт GeForce GTX 1650 Super и Radeon RX 5500 XT в актуальных играх
18
Обзор и тестирование корпуса Deepcool CL500
19
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
26

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
12 октября 2020 34
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
10 октября 2020 161
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
15 октября 2020 21
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
7 октября 2020 114
Деньги вперед: главные игры октября 2020 года
5 октября 2020 41
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
13 октября 2020 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Intel Core i5-10400F резко подешевел - 6-ядерник, обгоняющий популярный Ryzen 3600 упал в цене на 2500 рублей
257
Xiaomi выпустила российскую версию MIUI 12 на самый необычный флагман 2018 года – ссылка на закачку
3
Шесть смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 12 в Росси и мире
5
Zen3 процессоры AMD Ryzen 5000 появились на Amazon — цены впечатляют
274
Xiaomi Mi 10T Pro упал в цене на 290 долларов – Snapdragon 865, 144-Гц панель IPS, АКБ на 5000 мА*ч и NFC
4
Выясняем, во сколько раз процессоры Intel стали быстрее за 10 лет – Core i3-530vsCore i3-10100 от TG
41
Геймерский Ryzen 5 3600 резко подешевел – самый оптимальный процессор со скидкой до 4 тысяч рублей
28
Три популярных смартфона Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12 в России и мире
+
Известный хакер EMPRESS обошла защиту Denuvo в ещё трёх популярных ААА-блокбастерах
22
Radeon RX 6900ХТ–Big Navi получит высокую тактовую частоту и низкую цену–2.4 ГГц vs 1.7 у RTX 3080
69
Глава игрового подразделения Microsoft подтвердил, что The Elder Scrolls VI не выйдет на Playstation 5
15
OnePlus 7T Pro сильно подешевел – Snapdragon 855+, 120-Гц дисплей и pop-up камера со скидкой 320 долларов
1
Технический директор AMD подтвердил намерения реализовать поддержку PCI Express 5.0
46
Опубликованы достоверные характеристики AMD Radeon RX 6900 XT - частота 2,4GHz, 16 ГБ памяти GDDR6 и 255W TGP
74
Представлена самая быстрая видеокарта GeForce RTX 3080 – рекордная производительность от EVGA
32
AMD Ryzen 9 5950X на частоте 6 ГГц по всем ядрам штурмует бенчмарк Geekbench
6
Xiaomi Redmi K30S получил Snapdragon 865, 144-Гц IPS-экран и аккумулятор на 5000 мА*ч
1
Intel Core i7-9700K рекордно подешевел - лучший геймерский 8-ядерник с частотой до 4.9 GHz потерял в цене 110$
10
Стартовал предзаказ процессоров Ryzen 5000-й серии с рекордными ценами – Ryzen 9 5950X–1000 евро
22
Assassin's Creed Valhalla устранит главную проблему серии, снижающую производительность ПК-версий игры
16

Популярные статьи

Бюджетный компьютер на Core i3-10100 – универсальная сборка для игр, работы и медиа
25
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
48
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G15
12
Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - Corsair, Deepcool, Evercool. Часть 3
8
Лучшие видеокарты осени – выбираем оптимальную модель на любой кошелёк для настоящих геймеров
7
Обзор игры MotoGP 20
3
Аналитики спрогнозировали сроки снижения цен на iPhone 12
4
В погоне за производительностью: игровые компьютеры – октябрь 2020
+

Сейчас обсуждают

t-dirt
10:00
янки ничего не предлагали. они недавно устроили мелкий междусобойчик, подписали соглашение с самыми космическими державами о совместной добыче полезных лунных ископаемых. рф и китай туда никто не приг...
Первый пилотируемый полёт к Марсу и высадка на Красной планете планируются на 2024 год
t-dirt
09:58
неа, ещё не долетая до луны начинается радиационный пояс, так что светится начнёшь задоолго до марса. хорошо бы вообще до луны добраться живым.
Первый пилотируемый полёт к Марсу и высадка на Красной планете планируются на 2024 год
Роман Илюхин
09:57
чем он устаревший? многоядерности нет?Если вы не стример и мамкин монтаже это прекрасный процессор
Intel Core i7-9700K рекордно подешевел - лучший геймерский 8-ядерник с частотой до 4.9 GHz потерял в цене 110$
Andre Podzhunas
09:55
если доступа воздуха не будет, то окисляться будет очень медленно, можно 5 раз комп поменять))
Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - Corsair, Deepcool, Evercool. Часть 3
taurintown
09:54
Это ты про Израиль? Так ведь нет там православия. А у кого еще в генах сидит как бы украсть или налюбить соседа (а то и оттяпать лишних две трети земли)?
Опубликованы достоверные характеристики AMD Radeon RX 6900 XT - частота 2,4GHz, 16 ГБ памяти GDDR6 и 255W TGP
Альберт Соколов
09:52
Купил на Али ещё в мае RX580 8Gb за 123usd и доволен фпс-ом как слон.
Новая видеокарта из магазина или проверенный ветеран с барахолки - тест RX 5500 XT против RX 580 от Benchmark
Олекс Алекс
09:52
Чего гадать? Когда выйдут, тогда и посмотрим: кто, кому и куда дышит))
Более подробные частотные характеристики чипов AMD Navi 21 XL и Navi 21 XT (Big Navi) появились в сети
werowolf
09:51
Палит, горячий и шумный. Гига шумная, с разъёмами лотерея, длинная. Мси вентус, шумный, горячий. Трио тяжёлая, 3х8, горячая, но тихая. Зотаки, молчу. Таф - мой выбор, температуры/шум, габариты, мне нр...
Выясняем, где и как купить видеокарты Geforce RTX 3080/3090 в России – полная инструкция со ссылками
Andre Podzhunas
09:51
светится круто, смотрится стильно, не шумит, стоит не дорого, 4 прин, диаметр - 120мм!!! Очень оригинальное решение, в общем всем доволен! reviews.megabonus.com/post/30260-sistemy-okhlazhdeniya
Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - Corsair, Deepcool, Evercool. Часть 3
Иоанн Грозный
09:49
у АМД такой же свой аналог VCE называется.
Radeon RX 6900ХТ–Big Navi получит высокую тактовую частоту и низкую цену–2.4 ГГц vs 1.7 у RTX 3080
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем