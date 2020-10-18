Интересные автотовары с Aliexpress - светодиодный аварийный знак, видеорегистратор 70m, вакуумный насос и другое
Видеорегистратор 70mai
Один из самых популярных видеорегистраторов от именитого бренда. Имеет хорошее сочетание цены и качества. В устройстве используется новая технология кодирования H.265 для сжатия файлов. Благодаря сенсору Sony IMX335 изображение четкое и качественное. Все детали хорошо видны как днем, так и ночью.
Цена: US $59.99
Вакуумный насос
Ручной вакуумный насос, с помощью которого вы сможете перекачать различные жидкости, например, масло, бензин и т.д. Имеет компактные габариты, малый вес. Прост в использовании.
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Цена: US $9.24
Портативные часы-термометр
Стильные часы-термометр с подсветкой в автомобиль. Крепятся на панель, стекло или дефлекторы. Питаются от батареек типа AG44.
Цена: US $3.61
Светодиодный аварийный знак
Аварийный знак оснащен светодиодной подсветкой, благодаря которой эффективность знака повышается в разы. Такой знак хорошо виден в условиях ограниченной видимости. Есть 4 режима работы. Размер 207x186 см.
Цена: US $10.83 - 11.38
Защитный чехол для авто
Хороший чехол для автомобиля, который защитит лакокрасочное покрытие от пыли, грязи, птичьего помета и т.д. Изготовлен из плотного синтетического материала. Для повышения прочности тент прошит двойным швом, для надежного удержания и прилегания к автомобилю по краям оснащен стягивающей резинкой.
Цена: US $19.31
Концентрат для очистки дисков и резины
Полезная находка для автомобилиста — концентратор для очистки резины, а также других элементов автомобиля. Данная жидкость легко справляется с засохшей грязью и не оказывает негативное влияние на краску автомобиля.
Цена: US $0.59 - 1.57
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