Интересные находки с Aliexpress - светодиодная лампа 3D, смартфон Lenovo K10, чайник-термос Xiaomi и другое
Портативная колонка
Портативная колонка с качественным объемным звуком. Размер: 31x50 мм. Синхронизируется со смартфоном посредством Bluetooth. Оснащена встроенным динамиком 300 мАч.
Цена: US $8.41
Lenovo K10
Современный смартфон по приемлемой цене с великолепным дизайном. Корпус из стекла и алюминиевого сплава. Дисплей IPS с разрешением Full HD+. 6ГБ встроенной и 64 оперативной памяти с возможностью расширения. Главный модуль состоит из трех объективов 16МП+5МП. Фронтальная камера 16МП. Емкость встроенного аккумулятора 4050 мАч.
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Цена: US $137.90 - 214.07
Карманный чайник-термос Xiaomi
Чайник-термос от именитого бренда Xiaomi питается от электросети 110/220 B. Оснащен регулятором, который позволяет вскипятить воду или подогреть напиток до нужной температуры. Колба изготовлена из нержавеющей стали, корпус из прочного гипоаллергенного пластика.
Цена: US $18.76
Wi-Fi диммер Tuya
Отличное устройство с модулем Wi-Fi и сенсорным регулятором яркости и мощности. Устанавливается вместо стандартного настенного выключателя. Совместимо с Google Home, HomeKit, Alexa, а также может управляться с помощью фирменного приложения.
Цена: US $21.84
Светодиодная лампа 3D
Декоративная светодиодная лампа поможет создать вам приятную атмосферу в вашем доме. Мощность 3Вт. Питается от 220В. Лампа имеет эффект проецирования свечения, чем-то похоже на настоящий фейерверк. Смотрится эффектно.
Цена: US $2.98
Держатель смартфона
Бюджетная модель держателя для телефона хорошего качества. Устанавливается на вентиляционной решётке и надежно фиксирует мобильный гаджет.
Цена: US $7.30
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