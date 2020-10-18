Портативная колонка с качественным объемным звуком. Размер: 31x50 мм. Синхронизируется со смартфоном посредством Bluetooth. Оснащена встроенным динамиком 300 мАч.





Цена: US $8.41

Современный смартфон по приемлемой цене с великолепным дизайном. Корпус из стекла и алюминиевого сплава. Дисплей IPS с разрешением Full HD+. 6ГБ встроенной и 64 оперативной памяти с возможностью расширения. Главный модуль состоит из трех объективов 16МП+5МП. Фронтальная камера 16МП. Емкость встроенного аккумулятора 4050 мАч.

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Цена: US $137.90 - 214.07

Чайник-термос от именитого бренда Xiaomi питается от электросети 110/220 B. Оснащен регулятором, который позволяет вскипятить воду или подогреть напиток до нужной температуры. Колба изготовлена из нержавеющей стали, корпус из прочного гипоаллергенного пластика.

Цена: US $18.76

Отличное устройство с модулем Wi-Fi и сенсорным регулятором яркости и мощности. Устанавливается вместо стандартного настенного выключателя. Совместимо с Google Home, HomeKit, Alexa, а также может управляться с помощью фирменного приложения.

Цена: US $21.84

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Декоративная светодиодная лампа поможет создать вам приятную атмосферу в вашем доме. Мощность 3Вт. Питается от 220В. Лампа имеет эффект проецирования свечения, чем-то похоже на настоящий фейерверк. Смотрится эффектно.

Цена: US $2.98

Бюджетная модель держателя для телефона хорошего качества. Устанавливается на вентиляционной решётке и надежно фиксирует мобильный гаджет.

Цена: US $7.30





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