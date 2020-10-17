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Интересные находки с AliExpress - смарт-часы Lenovo, светоотражающие стикеры, коврик с подогревом и другое

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Портативная колонка

Портативная колонка компактного размера мощностью 3 Вт. Корпус изготовлен из АБС-пластика. Кнопки управления находятся на нижней части корпуса. Вес: 46 г. Емкость встроенного аккумулятора 300 мАч, этого достаточно для работы на протяжении 9 часов. 

Цена: US $12.78

Ретро-лампы 

С помощью данных ламп вы сможете создать уютную атмосферу у себя дома. Цоколь Е27. Мощность 40 Вт. Подойдут как для декора, так и для полноценного освещения помещения. 

Цена: US $0.92 - 2.76

Светоотражающие стикеры 

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Светоотражающие стикеры подсвечиваются моментально с расстояния более 300 метров. Легко клеятся и не оставляют следов клея после себя. Можно использовать не только для автомобиля, но и для коляски, одежды, велосипеда и т.д. 

Цена: US $0.66 - 0.77

Наушники Lenovo 

Беспроводные наушники получили современный дизайн. Благодаря эргономичной форме удобно ложатся в уши. Динамики воспроизводят чистый и мощный звук. Синхронизируются с гаджетами посредством Bluetooth версии 5.0. Работают на расстоянии 10 метров. Поддерживают голосового ассистента. Поставляются в кейсе, в котором можно зарядить наушники 4 раза.   Цена: US $16.38

Коврик для ног с подогревом

Отличный коврик с подогревом для ног, который будет особо актуальным в холодное время. Коврик отлично ложится под ноги и создает массу положительных ощущений во время его использования. На странице продавца представлено три размера. 

Цена: US $13.68 - 32.57

Смарт-часы Lenovo 

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<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Гибридные смарт-часы от Lenovo, которые совмещают в себе функции умных часов и имеют обычные стрелки. Корпус влагозащищенный. Ремешок гипоаллергенный силиконовый.Чтобы пользоваться всеми функциями, необходимо синхронизировать часы со смартфоном через Bluetooth. Часы оснащены датчиками для контроля показателей здоровья. Есть будильник, управление фото, секундомер и т.д. Часы не нуждаются в зарядке, они работают от батарейки CR2032, зарядки хватает на 12 месяцев. 

Цена: US $10.99 - 17.99



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