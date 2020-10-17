Интересные находки с Aliexpress - карта памяти Samsung Evo Plus, светильник "Сова", многоразовый скотч и другое
Светильник
Красивый уличный светильник с солнечной панелью. Не боится пыли и дождя. Емкость аккумулятора 600 мАч, этого достаточно для 10 часов работы.
Цена: US $19.87
Xiaomi Wireless Mouse 2
Беспроводная мышь от именитого бренда. Работает на частоте 2,4 ГГц. Разрешение 1000 dpi. Одновременно может подключаться к двум устройствам. Совместима с ПК, ноутбуком, Smart TV и другими устройствами. Питается от батареек АА.
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Цена: US $9.98
Скотч многоразового использования
Скотч многоразовый изготовлен из специального нового гелевого материала. Для повторного использования просто промойте скотч под струёй воды, и все его свойства восстановятся. Подходит для таких поверхностей как: пластик, дерево, металл, стекло, ткань и многое другое.
Цена: US $1.41 - 4.94
Аккумуляторные батареи
Аккумуляторные батареи емкостью 3 000 мАч. Отлично прослужат хорошим источником питания для разных электронных устройств, таких как фонари, шокеры, электроинструменты и другие электронные приборы. Продавец предлагает наборы от 4 до 16 шт.
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Цена: US $6.87 - 28.72
Беспроводные наушники QCY T3
Беспроводные наушники с хорошим звуком. Благодаря удобной конструкции плотно сидят в ушной раковине. Звук яркий и насыщенный. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Автономность работы 5 часов на одной зарядке.
Цена: US $21.52
Карта памяти Samsung Evo Plus
Одна из самых лучших карт памяти от проверенного бренда. Имеет отличное соотношение цена и качество. Идеально подходит для записи самых дорогих моментов в жизни и последующего чтения 4K UHD видео на совместимом устройстве. Совместима с широким спектром устройств.
Цена: US $6.99 - 37.00
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