Красивый уличный светильник с солнечной панелью. Не боится пыли и дождя. Емкость аккумулятора 600 мАч, этого достаточно для 10 часов работы.

Цена: US $19.87

Беспроводная мышь от именитого бренда. Работает на частоте 2,4 ГГц. Разрешение 1000 dpi. Одновременно может подключаться к двум устройствам. Совместима с ПК, ноутбуком, Smart TV и другими устройствами. Питается от батареек АА.

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Цена: US $9.98

Скотч многоразовый изготовлен из специального нового гелевого материала. Для повторного использования просто промойте скотч под струёй воды, и все его свойства восстановятся. Подходит для таких поверхностей как: пластик, дерево, металл, стекло, ткань и многое другое.









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Цена: US $1.41 - 4.94

Аккумуляторные батареи емкостью 3 000 мАч. Отлично прослужат хорошим источником питания для разных электронных устройств, таких как фонари, шокеры, электроинструменты и другие электронные приборы. Продавец предлагает наборы от 4 до 16 шт.









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Цена: US $6.87 - 28.72

Беспроводные наушники с хорошим звуком. Благодаря удобной конструкции плотно сидят в ушной раковине. Звук яркий и насыщенный. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Автономность работы 5 часов на одной зарядке.





Цена: US $21.52

Одна из самых лучших карт памяти от проверенного бренда. Имеет отличное соотношение цена и качество. Идеально подходит для записи самых дорогих моментов в жизни и последующего чтения 4K UHD видео на совместимом устройстве. Совместима с широким спектром устройств.





Цена: US $6.99 - 37.00











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