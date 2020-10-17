Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Интересные находки с Aliexpress - ЦАП, вакуумный упаковщик, Huawei Watch GT 2 и другое

[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3090 в Ситилинке
<b>Слив 2070 - самая низкая цена в рублях за всю историю</b>
50% скидки в Ситилинке до конца недели
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке

Hilidac Audirect Atom Pro

Бюджетная модель ЦАПа с отличным качеством звука. Поддерживает практически все популярные форматы. Корпус металлический. Вес 6 г. Благодаря компактным габаритам его удобно носить с собой. Вы сможете пользоваться гарнитурой, регулировать громкость, переключать треки и т.д. 

Цена: US $69.99

Huawei Watch GT 2

Красивая модель смарт часов с отличным функционалом. Оснащены датчиками для контроля функций здоровья. Корпус влагозащищенный и выдерживает давление до 5 АТМ. Для любителей активного образа жизни предусмотрены спортивные режимы. Автономность работы 14 дней.

реклама



Цена: US $111.99 - 149.79;/

Аккумуляторная машинка для стрижки волос Xiaomi

Машинка для стрижки волос с простой конструкцией от именитого бренда. Отличается мобильностью и компактностью. Управление простое и понятное. Лезвия и гребни плавно скользят по коже, не царапая ее, чтобы каждая стрижка была безопасной и приятной, а эргономичная форма позволяет контролировать каждое движение прибора.

Цена: US $12.80 - 15.89

IP-камера

IP-камера с широким углом обзора 360°. Имеет вид игрушечного робота. Управление дистанционное. Оснащена датчиком движения,динамиком, микрофоном. Вы сможете общаться с родными и близкими по двухсторонней связи. Обнаружив движение камера запишет небольшое видео и отправит вам на смартфон. Качество съемки хорошее как в дневное, так и ночное время. 
анонсы и реклама
2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA
Предложение дня - RTX 8000 за 459 650р
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Цена: US $24.98

Светоотражающие стикеры 

Полезная вещь за сущие копейки. Поможет улучшить видимость на дороге в темное время суток. Они легко клеятся и не оставляют следов клея после себя. Можно приклеить стикер не только на автомобиль, но и на коляску, самокат, пояс, одежду, рюкзак и т.д. 


Цена: US $0.58 - 0.64


Вакуумный упаковщик

реклама

Полезное устройство с грамотной конструкцией поможет увеличить срок хранения продуктов благодаря созданию безвоздушной среды. Вакуумированные продукты будут надежно защищены от впитывания посторонних запахов при заморозке и сэкономят пространство морозильной камеры за счет компактности упаковки.

Цена: US $14.68


Купоны магазина Xiaomi 

Скидки до 60% 


   Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!   


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

алиэкспресс гаджеты подборка гаджеты aliexpress подборка aliexpress алиэкспресс распродажа подборка интересных товаров из китая подборка с aliexpress подборка с али элекстроника
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
2
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G15
8
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's The Division 2
12
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer 50
32
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
20
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B460-I Gaming
8
Тестирование видеокарт GeForce GTX 1650 Super и Radeon RX 5500 XT в актуальных играх
18
Обзор и тестирование корпуса Deepcool CL500
17
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
24
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus M15
4

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
10 октября 2020 161
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
12 октября 2020 34
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
7 октября 2020 114
Деньги вперед: главные игры октября 2020 года
5 октября 2020 41
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
13 октября 2020 24
Тестирование процессора Intel Core i5-10600КF в актуальных играх
5 октября 2020 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Redmi Note 9 Pro рекордно подешевел – 64 Мп камера, NFC и игровой процессор со скидкой 6 000 рублей
14
Ryzen 5 2600 резко подешевел – мощный игровой бюджетный 6-ядерный процессор со скидкой в 60 долларов
35
Redmi Note 7, Redmi Note 8 и ещё 16 смартфонов Xiaomi получили новую версию MIUI 12
3
Цена Sony Xperia 1 упала на 440 долларов – Snapdragon 855, NFC, экран 4K, стереозвук и 12-Мп камеры
5
Intel Core i5-10400F резко подешевел - 6-ядерник, обгоняющий популярный Ryzen 3600 упал в цене на 2500 рублей
158
GeForce RTX 3080 Ti получит 20Гб памяти, высокую цену, ограниченный тираж и старт продаж этой зимой
29
Zen3 процессоры AMD Ryzen 5000 появились на Amazon — цены впечатляют
254
Шесть смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 12 в Росси и мире
4
Google Pixel 3 сильно упал в цене – Snapdragon 845, 12-Мп камера и голый Android 11 со скидкой 560 долларов
1
Первые тесты 16-ядерного Ryzen 9 5950X побили все рекорды в одноядерных и многоядерных бенчмарках
33
Google продает браузер Chrome
16
ASUS дала официальные комментарии относительно поддержки Ryzen 5000-й серии материнками на чипах X470 и B450
13
Xiaomi выпустила российскую версию MIUI 12 на самый необычный флагман 2018 года – ссылка на закачку
+
Выясняем, во сколько раз процессоры Intel стали быстрее за 10 лет – Core i3-530vsCore i3-10100 от TG
28
Выясняем разумность апгрейда с материнских плат B450 на B550 для процессоров Ryzen 5000 с Hardware Unboxed
53
Известный хакер EMPRESS обошла защиту Denuvo в ещё трёх популярных ААА-блокбастерах
22
AMD Ryzen 9 5950X на частоте 6 ГГц по всем ядрам штурмует бенчмарк Geekbench
6
Представлена самая быстрая видеокарта GeForce RTX 3080 – рекордная производительность от EVGA
32
Xiaomi Redmi K30S получил Snapdragon 865, 144-Гц IPS-экран и аккумулятор на 5000 мА*ч
1
AMD установила невысокие европейские цены на новые процессоры Ryzen 5000-й серии – Ryzen 5 5600X–309 евро
24

Популярные статьи

ТОП 5 полезных мужских инструментов для ремонта и стройки с AliExpress, о которых Вы могли не знать
11
Мой опыт правильного апгрейда компьютера – делюсь подробностями успеха
146
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer 50
32
Как я собирал нормальный SFF ПК из солянки
54
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's The Division 2
12
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G15
8
Бюджетный компьютер на Core i3-10100 – универсальная сборка для игр, работы и медиа
15
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
2
Обзор игры MotoGP 20
3

Сейчас обсуждают

Death_Arrow
11:18
Спенсер сказал, что мелкософт окупит затраты даже без выпуска на сторонних платформах. Но при этом нигде не сказал, что компания так поступит. Можешь предоставить текст Спенсера, где он прямым текстом...
Глава игрового подразделения Microsoft подтвердил, что The Elder Scrolls VI не выйдет на Playstation 5
Inttz
11:18
Эх,ждем бомбу,чо
RBC Capital: укреплению позиций AMD будут способствовать самоизоляция и слабость Intel
cupgrn
11:18
Пора сони оживлять проект OtherOS, дать возможность Винду установить на плойку и возможность запускать все игры пеки . Майки просто выпадут в осадок с такого и все их сделки коту под хвост
Глава игрового подразделения Microsoft подтвердил, что The Elder Scrolls VI не выйдет на Playstation 5
Inttz
11:18
Ты конкретно как в этом замешан,полыхающий вечно?)
RBC Capital: укреплению позиций AMD будут способствовать самоизоляция и слабость Intel
DOaG
11:16
- Даже на конкурсе до...бов ты займёшь второе место! - Почему же второе?!! - Потому что ты до...б!
Иней в Пуэрто-Рико: GeForce RTX 3090 на частоте 2430 МГц заняла второе место в GPUPI 1B
Jack Reacher
11:11
Пусть до 25 опускается , или бульдозером выгоднее раскатывать
Геймерская видеокарта GeForce RTX 2070 рекордно подешевела – скидки доходят до 10 000 рублей
Сергей Борозенец
11:10
Какая же ебаная желтизна
Глава игрового подразделения Microsoft подтвердил, что The Elder Scrolls VI не выйдет на Playstation 5
fokuslotus
11:09
"нам нет нужды выпускать игры где-либо ещё, чтобы эта сделка оказалась для нас выгодной." я понял все правильно да?
Глава игрового подразделения Microsoft подтвердил, что The Elder Scrolls VI не выйдет на Playstation 5
taurintown
11:08
Кстати, почему мертвой? РокетЛэйки же будут на LGA1200.
Intel Core i5-10400F резко подешевел - 6-ядерник, обгоняющий популярный Ryzen 3600 упал в цене на 2500 рублей
Кирилл Кузьмин
11:07
Для памяти 3600 нужна z материнка за космическую цену
Intel Core i5-10400F резко подешевел - 6-ядерник, обгоняющий популярный Ryzen 3600 упал в цене на 2500 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем