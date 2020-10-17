Интересные находки с Aliexpress - ЦАП, вакуумный упаковщик, Huawei Watch GT 2 и другое
Hilidac Audirect Atom Pro
Бюджетная модель ЦАПа с отличным качеством звука. Поддерживает практически все популярные форматы. Корпус металлический. Вес 6 г. Благодаря компактным габаритам его удобно носить с собой. Вы сможете пользоваться гарнитурой, регулировать громкость, переключать треки и т.д.
Цена: US $69.99
Huawei Watch GT 2
Красивая модель смарт часов с отличным функционалом. Оснащены датчиками для контроля функций здоровья. Корпус влагозащищенный и выдерживает давление до 5 АТМ. Для любителей активного образа жизни предусмотрены спортивные режимы. Автономность работы 14 дней.
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Цена: US $111.99 - 149.79;/
Аккумуляторная машинка для стрижки волос Xiaomi
Машинка для стрижки волос с простой конструкцией от именитого бренда. Отличается мобильностью и компактностью. Управление простое и понятное. Лезвия и гребни плавно скользят по коже, не царапая ее, чтобы каждая стрижка была безопасной и приятной, а эргономичная форма позволяет контролировать каждое движение прибора.
Цена: US $12.80 - 15.89
IP-камера
IP-камера с широким углом обзора 360°. Имеет вид игрушечного робота. Управление дистанционное. Оснащена датчиком движения,динамиком, микрофоном. Вы сможете общаться с родными и близкими по двухсторонней связи. Обнаружив движение камера запишет небольшое видео и отправит вам на смартфон. Качество съемки хорошее как в дневное, так и ночное время.
Цена: US $24.98
Светоотражающие стикеры
Полезная вещь за сущие копейки. Поможет улучшить видимость на дороге в темное время суток. Они легко клеятся и не оставляют следов клея после себя. Можно приклеить стикер не только на автомобиль, но и на коляску, самокат, пояс, одежду, рюкзак и т.д.
Цена: US $0.58 - 0.64
Вакуумный упаковщик
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Полезное устройство с грамотной конструкцией поможет увеличить срок хранения продуктов благодаря созданию безвоздушной среды. Вакуумированные продукты будут надежно защищены от впитывания посторонних запахов при заморозке и сэкономят пространство морозильной камеры за счет компактности упаковки.
Цена: US $14.68
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