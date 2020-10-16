Интересные находки с AliExpress - смарт-часы Amazfit GTS, 3D светильник луна, портативная колонка 30 Вт и другое
Светильник "Луна"
3D светильник-ночник луна украсит любой интерьер и поможет создать атмосферу уюта и тепла. Текстура корпуса имитирует поверхность Луны. Смотрится очень реалистично. Имеет пять цветов свечения. Чтобы переключить цвет свечения, достаточно прикоснуться к лампе.
Цена: US $9.42 - 30.99
Рождественская гирлянда
Рождественская гирлянда станет отличным атмосферным украшением. Большие рождественские звезды озарят помещение своим приятным светом. На странице продавца представлено несколько вариантов декора гирлянды. Питается от 220В. Цена: US $19.95
Anker Soundcore Motion+
Портативная колонка с насыщенным звуком. Не боится воды и грязи. Синхронизируется с гаджетами посредством Bluetooth 5.0. Дальность работы 10 метров. Мощность 30Вт. Емкости аккумулятора достаточно для 18 часов работы на средней громкости.
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Цена: US $99.06
Amazfit GTS
Популярная модель смарт-часов от именитого бренда. Дисплей AMOLED 1,65 дюйма. Устройство отслеживает активность владельца в течение дня, подсчитывают пройденное расстояние, измеряет пульс, отслеживает фазы сна и т.д. Для людей с активным образом жизни предусмотрено 12 спортивных режимов. Емкость встроенного аккумулятора 220 мАч.
Цена: US $139.99 - 144.19
Ужасающая змея
Оригинальная игрушка, с помощью которой вы сможете разыграть своих коллег и знакомых. Длина 380. Управляется с помощью дистанционного пульта управления. Заряжается через USB порт.
Цена: US $12.59
Напольные электронные весы
Напольные электронные весы с приятным внешним видом и множеством функций. Отлично подойдут для контроля показателей здоровья. Стоят недорого, есть быстрая доставка с российского склада.
Цена: US $15.13 - 19.42
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