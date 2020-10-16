Наручные часы с ярким привлекательным дизайном. Являются статусной вещью, которая демонстрирует ваш вкус и достаток. Помогут вам подчеркнуть вашу индивидуальность. Корпус выдерживает давление до 10 АТМ. Циферблаты все рабочие. Поставляются в фирменной коробке.

Цена: US $187.60

Обновленная версия популярного видеорегистратора с широким углом обзора от именитого бренда. Записывает FullHD, все детали четко видно как днем, так и ночью. Поддерживает режим парковки. Все данные сохраняются на карту памяти или в "облако" по Wi-Fi.

Цена: US $39.99

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Светодиодная гирлянда хорошего качества украсит ваш дом и создаст праздничное настроение. Ширина 3 или 4 метра на выбор. Продается как с пультом управления, так и без него. Имеет несколько цветов свечения: белый, теплый белый и разноцветный.

Цена: US $5.94 - 12.56

Новинка 2020 года — светильник астронавт. Имеет несколько режимов свечения. Светильник имеет компактные габариты и не займет много места на прикроватной тумбочке. Смотрится оригинально, украсит любой интерьер.

Цена: US $21.19

В одном корпусе устройства: будильник, термометр и гигрометр. Оснащен E-Ink экран с минимальным энергопотреблением. Управление простое и понятное. Будильник можно подключить к умному дому от Xiaomi.

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Цена: US $12.75 - 13.24

Еще одна популярная гирлянда с АлиЭкспресс хорошего качества. С помощью которой вы сможете создать праздничную атмосферу в доме. Гирлянда имеет приятное мягкое свечение, при этом потребляет небольшое количество энергии.

Цена: US $9.09

Силиконовая форма для варки яиц намного облегчит приготовление и обработку блюд из яиц. В такую форму можно добавлять яйца сразу с дополнительными ингредиентами и сделать необыкновенное блюдо. Оснащена удобным держателем, чтобы яйца было удобно извлекать из кипятка.

Цена: US $4.89 / набор

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