Интересные находки с AliExpress - видеорегистратор, гирлянда "сосулька", светильник астронавт на облаке и другое
Дизайнерские наручные часы
Наручные часы с ярким привлекательным дизайном. Являются статусной вещью, которая демонстрирует ваш вкус и достаток. Помогут вам подчеркнуть вашу индивидуальность. Корпус выдерживает давление до 10 АТМ. Циферблаты все рабочие. Поставляются в фирменной коробке.
Цена: US $187.60
Видеорегистратор 70mai
Обновленная версия популярного видеорегистратора с широким углом обзора от именитого бренда. Записывает FullHD, все детали четко видно как днем, так и ночью. Поддерживает режим парковки. Все данные сохраняются на карту памяти или в "облако" по Wi-Fi.
Цена: US $39.99
Светодиодная гирлянда
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Светодиодная гирлянда хорошего качества украсит ваш дом и создаст праздничное настроение. Ширина 3 или 4 метра на выбор. Продается как с пультом управления, так и без него. Имеет несколько цветов свечения: белый, теплый белый и разноцветный.
Цена: US $5.94 - 12.56
Светильник астронавт
Новинка 2020 года — светильник астронавт. Имеет несколько режимов свечения. Светильник имеет компактные габариты и не займет много места на прикроватной тумбочке. Смотрится оригинально, украсит любой интерьер.
Цена: US $21.19
Будильник с гигрометром Xiaomi
В одном корпусе устройства: будильник, термометр и гигрометр. Оснащен E-Ink экран с минимальным энергопотреблением. Управление простое и понятное. Будильник можно подключить к умному дому от Xiaomi.
Цена: US $12.75 - 13.24
Гирлянда "Сосулька"
Еще одна популярная гирлянда с АлиЭкспресс хорошего качества. С помощью которой вы сможете создать праздничную атмосферу в доме. Гирлянда имеет приятное мягкое свечение, при этом потребляет небольшое количество энергии.
Цена: US $9.09
Cиликоновая форма для варки яиц
Силиконовая форма для варки яиц намного облегчит приготовление и обработку блюд из яиц. В такую форму можно добавлять яйца сразу с дополнительными ингредиентами и сделать необыкновенное блюдо. Оснащена удобным держателем, чтобы яйца было удобно извлекать из кипятка.
Цена: US $4.89 / набор
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