Интересные находки с Aliexpress - IP-видеокамера Xiaomi, повербанк-обогреватель, мини наушник и другое
Мини наушник
Миниатюрный наушник с автономностью работы 5 часов. Оснащен микрофоном с шумоподавлением. Поддерживает голосового ассистента. Синхронизируется со смартфоном посредством Bluetooth. Работает на расстоянии 10 метров. Совместим с ОС Android, iOS, Microsoft, Tablet.
Цена: US $1.99
Электрическая зубная щетка Oclean
Надежная зубная щетка, которая позволит бережно и качественно ухаживать за всей полостью рта. В комплекте идёт пара сменных головок. Есть несколько режимов чистки.
Цена: US $24.44 - 39.10
IP-видеокамера Xiaomi
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IP-видеокамера от именитого бренда с подключением по Wi-Fi. Имеет широкий угол обзора. Управление дистанционное. Есть дневной и ночной режим съёмки, а также встроенный датчик движения. Обнаружив движение камера запишет небольшой ролик и отправит вам на смартфон. Хорошая находка по приемлемой цене. Цена: US $18.40 - 37.95
Внешний аккумулятор ORICO
Внешний аккумулятор емкостью 30 000 мАч. Для безопасной зарядки ваших гаджетов предусмотрено несколько степеней защиты. Одновременно можно заряжать три устройства. Поддерживает функцию быстрой зарядки.
Цена: US $27.74
10000 мАч павербанк-обогреватель для рук
Интересная вещица — внешний аккумулятор с нагревательным элементом. Пригодится в холодное время года. Он не только подзарядит ваши гаджеты, но и согреет руки.
Цена: US $4.34 - 11.62
Подставка для зубочисток
Оригинальная подставка для зубочисток с ярким дизайном. Девайс не займет много места на столе. Сделана для максимального комфорта пользователей. Чтобы извлечь палочку, достаточно нажать на кнопку на корпусе.
Цена: US $13.02
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