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Интересные находки с Aliexpress - IP-видеокамера Xiaomi, повербанк-обогреватель, мини наушник и другое

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Мини наушник 

Миниатюрный наушник с автономностью работы 5 часов. Оснащен микрофоном с шумоподавлением. Поддерживает голосового ассистента. Синхронизируется со смартфоном посредством Bluetooth. Работает на расстоянии 10 метров. Совместим с ОС Android, iOS, Microsoft, Tablet.

Цена: US $1.99

Электрическая зубная щетка Oclean

Надежная зубная щетка, которая позволит бережно и качественно ухаживать за всей полостью рта. В комплекте идёт пара сменных головок. Есть несколько режимов чистки. 

Цена: US $24.44 - 39.10

IP-видеокамера Xiaomi

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IP-видеокамера от именитого бренда с подключением по Wi-Fi. Имеет широкий угол обзора. Управление дистанционное. Есть дневной и ночной режим съёмки, а также встроенный датчик движения. Обнаружив движение камера запишет небольшой ролик и отправит вам на смартфон. Хорошая находка по приемлемой цене.   Цена: US $18.40 - 37.95

Внешний аккумулятор ORICO

Внешний аккумулятор емкостью 30 000 мАч. Для безопасной зарядки ваших гаджетов предусмотрено несколько степеней защиты. Одновременно можно заряжать три устройства. Поддерживает функцию быстрой зарядки. 

Цена: US $27.74

10000 мАч павербанк-обогреватель для рук

Интересная вещица — внешний аккумулятор с нагревательным элементом. Пригодится в холодное время года. Он не только подзарядит ваши гаджеты, но и согреет руки. 

Цена: US $4.34 - 11.62

Подставка для зубочисток 

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Оригинальная подставка для зубочисток с ярким дизайном. Девайс не займет много места на столе. Сделана для максимального комфорта пользователей. Чтобы извлечь палочку, достаточно нажать на кнопку на корпусе. 

Цена: US $13.02



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