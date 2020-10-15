Миниатюрный наушник с автономностью работы 5 часов. Оснащен микрофоном с шумоподавлением. Поддерживает голосового ассистента. Синхронизируется со смартфоном посредством Bluetooth. Работает на расстоянии 10 метров. Совместим с ОС Android, iOS, Microsoft, Tablet.

Цена: US $1.99

Надежная зубная щетка, которая позволит бережно и качественно ухаживать за всей полостью рта. В комплекте идёт пара сменных головок. Есть несколько режимов чистки.

Цена: US $24.44 - 39.10

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IP-видеокамера от именитого бренда с подключением по Wi-Fi. Имеет широкий угол обзора. Управление дистанционное. Есть дневной и ночной режим съёмки, а также встроенный датчик движения. Обнаружив движение камера запишет небольшой ролик и отправит вам на смартфон. Хорошая находка по приемлемой цене. Цена: US $18.40 - 37.95

Внешний аккумулятор емкостью 30 000 мАч. Для безопасной зарядки ваших гаджетов предусмотрено несколько степеней защиты. Одновременно можно заряжать три устройства. Поддерживает функцию быстрой зарядки.

Цена: US $27.74

Интересная вещица — внешний аккумулятор с нагревательным элементом. Пригодится в холодное время года. Он не только подзарядит ваши гаджеты, но и согреет руки.

Цена: US $4.34 - 11.62

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Оригинальная подставка для зубочисток с ярким дизайном. Девайс не займет много места на столе. Сделана для максимального комфорта пользователей. Чтобы извлечь палочку, достаточно нажать на кнопку на корпусе.

Цена: US $13.02













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