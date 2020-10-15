Универсальный инструмент для общения и творчества, с помощью которого вы сможете приобщиться к новым видам творчества и отшлифовать свои навыки рисования. В зависимости от того, как сильно вы надавите на перо, вы сможете получить линии разной толщины. Для рисования можно использовать не только стилус, но и другие предметы, а также пальцы.

Цена: US $22.88 - 32.88

Варежки оснащены нагревательными элементами, которые нагреваются до определенной температуры и удерживают ее. Работать в таких варежках не только удобно, но и весело. Подойдет для тех, кому приходится работать за компьютером в холодное время года.

реклама

Цена: US $8.07

Уличный фонарь оснащен солнечной панелью и инфракрасным датчиком. Не требует питание от сети. Его можно установить в любом месте на улице, где требуется освещение в темное время суток. Емкость встроенного аккумулятора 2200 мАч. Предусмотрено несколько режимов работы.

Цена: US $11.75 - 14.44

Дубликатор ключей и пластиковых карт. Чтобы запрограммировать метку, вам достаточно поднести ключ и нажать на кнопку, после вся информация перенесется на новый ключ.

Цена: US $3.68 - 9.31

анонсы и реклама МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже 2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Оригинальная насадка на кран не только позволит вам сэкономить воду, но и окрасит ее в красочный цвет (семь цветов свечения). Цвет воды меняется автоматически. Продавец предлагает два варианта насадки: с термостатическим датчиком и без него.

Цена: US $1.40 - 2.26

Мужские наручные часы с круглым дисплеем и кварцевым механизмом. Ремешок силиконовый. Она славится не только привлекательным спортивным дизайном и точным ходом, но и прочностью.

Цена: US $18.49









реклама

Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!



