Интересные находки с АлиЭкспресс - перчатки с подогревом, графический планшет, дубликатор ключей и другое
Графический планшет Mi Mijia
Универсальный инструмент для общения и творчества, с помощью которого вы сможете приобщиться к новым видам творчества и отшлифовать свои навыки рисования. В зависимости от того, как сильно вы надавите на перо, вы сможете получить линии разной толщины. Для рисования можно использовать не только стилус, но и другие предметы, а также пальцы.
Цена: US $22.88 - 32.88
USB-перчатки с подогревом
Варежки оснащены нагревательными элементами, которые нагреваются до определенной температуры и удерживают ее. Работать в таких варежках не только удобно, но и весело. Подойдет для тех, кому приходится работать за компьютером в холодное время года.
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Цена: US $8.07
Уличный фонарь на солнечной батарее
Уличный фонарь оснащен солнечной панелью и инфракрасным датчиком. Не требует питание от сети. Его можно установить в любом месте на улице, где требуется освещение в темное время суток. Емкость встроенного аккумулятора 2200 мАч. Предусмотрено несколько режимов работы.
Цена: US $11.75 - 14.44
Дубликатор ключей
Дубликатор ключей и пластиковых карт. Чтобы запрограммировать метку, вам достаточно поднести ключ и нажать на кнопку, после вся информация перенесется на новый ключ.
Цена: US $3.68 - 9.31
Светильник для крана
Оригинальная насадка на кран не только позволит вам сэкономить воду, но и окрасит ее в красочный цвет (семь цветов свечения). Цвет воды меняется автоматически. Продавец предлагает два варианта насадки: с термостатическим датчиком и без него.
Цена: US $1.40 - 2.26
Мужские кварцевые часы
Мужские наручные часы с круглым дисплеем и кварцевым механизмом. Ремешок силиконовый. Она славится не только привлекательным спортивным дизайном и точным ходом, но и прочностью.
Цена: US $18.49
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