Уже совсем скоро рождественские праздники, и сейчас то самое время, когда пора задуматься о декоре вашей квартиры. Данная гирлянда поможет создать праздничное настроение и приятную атмосферу. Ее можно использовать также для вечеринок и различных торжеств.

Цена: US $7.89

Светильник в виде глобуса можно использовать в качестве учебного пособия. Он впишется в любой интерьер. Диаметр 14,16 см. Питается от 220 В.

Цена: US $10.32 - 12.77

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Популярная модель спортивных наручных часов с круглым дисплеем. На руке смотрятся стильно. Выдерживают давление до 3 АТМ. Есть будильник, секундомер, подсветка и т.д. Хорошая модель по приемлемой цене.

Цена: US $17.38

Настольные часы с крупным дисплеем и специальной панелью для беспроводной зарядки. В часах есть: термометр, календарь, будильник и энергосберегающий режим.

Цена: US $16.68

Уличный светильник с солнечной панелью, не требует питание от сети. Емкость встроенного аккумулятора 2200 мАч. Степень защиты IP68. Светильник не боится воды и пыли, работает в любых погодных условиях. Управляется с помощью пульта.

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Цена: US $16.25 - 25.03

Набор инструментов в кейсе пригодится любому домашнему мастеру. В комплект входит 408 предметов. Все инструменты имеют свое место, это дает возможность правильно хранить их после открытия. Все комплектующие набора изготовлены из стали, отличаются выносливостью и долговечностью. На странице продавца представлено несколько вариантов комплектов, каждый сможет выбрать для себя тот, который необходим.

Цена: US $12.74 - 193.79













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