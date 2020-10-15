Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - глобус с подсветкой, уличный светильник
Гирлянда
Уже совсем скоро рождественские праздники, и сейчас то самое время, когда пора задуматься о декоре вашей квартиры. Данная гирлянда поможет создать праздничное настроение и приятную атмосферу. Ее можно использовать также для вечеринок и различных торжеств.
Цена: US $7.89
Глобус с подсветкой
Светильник в виде глобуса можно использовать в качестве учебного пособия. Он впишется в любой интерьер. Диаметр 14,16 см. Питается от 220 В.
Цена: US $10.32 - 12.77
Наручные мужские часы
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Популярная модель спортивных наручных часов с круглым дисплеем. На руке смотрятся стильно. Выдерживают давление до 3 АТМ. Есть будильник, секундомер, подсветка и т.д. Хорошая модель по приемлемой цене.
Цена: US $17.38
Настольные часы с беспроводной зарядкой
Настольные часы с крупным дисплеем и специальной панелью для беспроводной зарядки. В часах есть: термометр, календарь, будильник и энергосберегающий режим.
Цена: US $16.68
Уличный светильник
Уличный светильник с солнечной панелью, не требует питание от сети. Емкость встроенного аккумулятора 2200 мАч. Степень защиты IP68. Светильник не боится воды и пыли, работает в любых погодных условиях. Управляется с помощью пульта.
Цена: US $16.25 - 25.03
Набор инструментов в кейсе
Набор инструментов в кейсе пригодится любому домашнему мастеру. В комплект входит 408 предметов. Все инструменты имеют свое место, это дает возможность правильно хранить их после открытия. Все комплектующие набора изготовлены из стали, отличаются выносливостью и долговечностью. На странице продавца представлено несколько вариантов комплектов, каждый сможет выбрать для себя тот, который необходим.
Цена: US $12.74 - 193.79
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