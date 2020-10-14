LED маска с мягким светом позволит вам быть в центре внимания на любой вечеринке. Изготовлена из качественного материала. Не имеет УФ-излучения.

Цена: US $0.64 - 9.02

Компактная виброколонка мощностью 26 Ватт. Стоит вам прислонить колонку к любой поверхности, и сама поверхность начнет издавать звук. Например, чтобы повеселить соседей - прислоните колонку к стене - музыка будет отчетливо слышна не только у вас в квартире, но и у соседей тоже. Емкость аккумулятора 1400 мАч, этого достаточно для 7 часов работы.

реклама

Цена: US $56.84

Набор кухонных ножей из нержавеющей стали. Имеют хорошую устойчивость к коррозии и достаточную вязкость металла для удержания режущей кромки, т.е. вместо сколов должны появляться замины. Клинки у всех ножей имеют зеркальную поверхность. Ножи обладают отличными режущими свойствами и держат заточку на протяжении длительного времени.

Цена: US $13.55 - 33.88

Стельки с умным термостатом. С такими стельками вы будете чувствовать себя комфортно в любую погоду, так как нагревательные элементы достигают определенной температуры и удерживают ее. Толщина стельки 1 см. Можно резать.

Цена: US $3.93 - 3.99

анонсы и реклама МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже 2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Гелевые ручки с классическим дизайном и экономичным расходом чернил от именитого бренда. Ручки продаются поштучно. На странице продавца представлено несколько вариантов расцветки.

Цена: US $0.83 - 0.92

Игровая консоль с классическим дизайном и встроенными 400 играми. Каждый найдет своё, чтобы скоротать ожидание. Благодаря компактным габаритам ее удобно носить с собой. Интересная вещица по приемлемой цене.

Цена: US $9.71 - 18.23









реклама

Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!



