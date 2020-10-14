Интересные находки с Aliexpress - виброколонка Adin 26Вт, набор ножей XYj, стельки с подогревом и другое
Неоновая маска "Судная ночь"
LED маска с мягким светом позволит вам быть в центре внимания на любой вечеринке. Изготовлена из качественного материала. Не имеет УФ-излучения.
Цена: US $0.64 - 9.02
Виброколонка Adin 26W
Компактная виброколонка мощностью 26 Ватт. Стоит вам прислонить колонку к любой поверхности, и сама поверхность начнет издавать звук. Например, чтобы повеселить соседей - прислоните колонку к стене - музыка будет отчетливо слышна не только у вас в квартире, но и у соседей тоже. Емкость аккумулятора 1400 мАч, этого достаточно для 7 часов работы.
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Цена: US $56.84
Набор кухонных ножей XYj
Набор кухонных ножей из нержавеющей стали. Имеют хорошую устойчивость к коррозии и достаточную вязкость металла для удержания режущей кромки, т.е. вместо сколов должны появляться замины. Клинки у всех ножей имеют зеркальную поверхность. Ножи обладают отличными режущими свойствами и держат заточку на протяжении длительного времени.
Цена: US $13.55 - 33.88
Стельки с подогревом
Стельки с умным термостатом. С такими стельками вы будете чувствовать себя комфортно в любую погоду, так как нагревательные элементы достигают определенной температуры и удерживают ее. Толщина стельки 1 см. Можно резать.
Цена: US $3.93 - 3.99
Гелевые ручки от Xiaomi
Гелевые ручки с классическим дизайном и экономичным расходом чернил от именитого бренда. Ручки продаются поштучно. На странице продавца представлено несколько вариантов расцветки.
Цена: US $0.83 - 0.92
Игровая приставка
Игровая консоль с классическим дизайном и встроенными 400 играми. Каждый найдет своё, чтобы скоротать ожидание. Благодаря компактным габаритам ее удобно носить с собой. Интересная вещица по приемлемой цене.
Цена: US $9.71 - 18.23
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