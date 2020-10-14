Топ полезных мужских инструментов с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - народный гайковерт, оплетка для проводов, электрический лобзик DEKO и многое другое
Электроножницы для раскроя
Электроножницы со встроенным аккумулятором, с помощью которых вы сможете сделать точные выкройки и раскрой настилов. Питаются от сети 220 Вт. Режущая часть изготовлена из качественной заточенной стали.
Цена: US $28.56 - 46.89
Народный гайковерт
Популярная модель гайковерта, предназначена для различных нужд. Отлично сочетает в себе цену и качество. Есть несколько рабочих скоростей. Усиление в районе 200Нм. Данный инструмент заказали более 3500 раз, рейтинг 4,8 из 5.
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Цена: US $28.79 - 32.13
Электрический лобзик DEKO
Разрезать пластик, металл или выпилить ровные изделия из дерева вам поможет данный инструмент. Он легко справится с порезкой металла до 10 мм, дерева до 100 мм. Мощность 800Вт. Питается от 220 В. Пригодится как на производстве, так и для домашнего мастера.
Цена: US $18.79 - 49.43
Обжимной инструмент для многожильного провода
Полезный инструмент для каждого мастера, который предназначен для опрессовки изолированных наконечников. Имеет один порт для обжима, встроенный инструмент для зачистки кабеля. Небольшие размеры, простота и надежность в обращении делает работу с этим инструментом не только быстрой, но и приятной.
Цена: US $8.67 - 25.83
Аккумуляторная отвёртка X-POWER
Электроотвертка с максимальной скоростью вращения 280 оборотов в минуту. Вес составляет 150 г. Емкости аккумулятора достаточно для беспрерывной работы на протяжении 40 минут. Питается через microUSB разъём. Заряжается от 0 до 100% за 1 час.
Цена: US $9.46
Оплетка для проводов
Разноцветная плетеная оплетка для проводов хорошего качества. Хорошо тянется. На странице продавца вы найдете большой выбор длины и цветов оплетки. Имеет высокий рейтинг 4,9 из 5 и большое количество положительных отзывов. Незаменимая вещь для самоделки.
Цена: US $3.90 - 9.90 / набор
Набор отверток
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Отличный набор инструментов, которые перекрывает все базовые потребности в подобном наборе по приемлемой цене. Будет полезен любому домашнему мастеру. В комплект входят: крупногабаритные отвертки, средние и маленькие отвертки, а также 40 сменных бит.
Цена: US $20.39 - 30.59
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