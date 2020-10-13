Популярная вещица с Алиэкспресс — брелок "антипотеряшка" с вытяжным тросиком (по принципу измерительной рулетки) и карабином. Позволит удобно пользоваться ключами, бейджами и т.п.

Цена: US $0.92 - 2.27

Универсальная пленка, которая используется для защиты порогов, бамперов и других деталей автомобиля и не только. Легко клеится и не оставляет следов клея после себя. Продается мотками от 3 до 10 см.

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Цена: US $2.27

Компактный внешний аккумулятор с двумя портами USB, одним Type-C и Lighting. Оснащен LED-дисплеем, на котором отображается процент оставшегося заряда. Для безопасной зарядки ваших гаджетов предусмотрено несколько степеней защиты. Емкость 10 000 мАч.





Цена: US $12.73

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Портативная мини-клавиатура со складной конструкцией. Подойдет как для игр, так и для набора текста. Синхронизируется с компьютером посредством Bluetooth. Совместима с ОС Windows, IOS, Android, Mac. Емкости аккумулятора достаточно для 48 часов в режиме беспрерывной работы и 580 часов в режиме ожидания.

Цена: US $20.99 - 24.14

Ночник от именитого бренда со встроенным аккумулятором и подзарядкой USB. При обнаружении движения на расстоянии трех метров свят включается автоматически. Светильник можно повесить в шкафу, в ванной, коридоре и т.д.

Цена: US $11.99

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Интересная игрушка в виде желтой курицы, поможет вам быстро избавиться от стресса. Немного надавите на курицу - и из нее как бы вылезет яйцо. Имеет компактный размер. Изготовлена из мягкого поливинилхлорида желтого цвета. Может стать необычным и веселым презентом для друга, начальника, сотрудника.

Цена: US $0.95 - 1.35

















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