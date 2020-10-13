Компактная бензиновая зажигалка с миниатюрным ножом. Ее можно носить в качестве брелока на связке с ключами. Смотрится очень оригинально. А также может послужить отличным сувениром и подарком.

Цена: US $4.87

Геймерская клавиатура от раскрученного бренда Razer с собственными свичами для клавиш. Для большей устойчивости каждый свич снабжен боковыми стенками, есть защита от жидкостей и пыли, долговечность 80 миллионов нажатий. Подсветка настраиваемая с несколькими режимами свечения. Клавиатура имеет отличное качество и разработана специально для геймеров.

Цена: US $158.56

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Популярный набор кухонных ножей с большим количеством положительных отзывов. На странице продавца представлены модели разных форм и назначений. Лезвия изготовлены из качественной дамасской стали. Рукоятки деревянные.

Цена: US $6.57 - 64.75

Компьютерная мышь с ярким игровым дизайном и 7 режимами подсветки RGB. Для удовлетворения различных потребностей предусмотрено регулируемое разрешение от 800 до 6400 dpi. Комфортное ощущение мыши в руке обеспечивает эргономичный дизайн. Питается от USB, не требует установки драйверов.

Цена: US $10.99 - 16.59

Популярный игровой коврик с великолепным дизайном. Изготовлен из резины с тканевым покрытием, что обеспечивает лучшую управляемость мыши при любой ее чувствительности. Все швы прошиты аккуратно, нитки не торчат.

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Цена: US $2.41 - 12.53

Графический планшет с 12 экспресс-клавишами и 16 программируемыми клавишами. Цифровое перо можно использовать в качестве беспроводной мыши для PC и как инструмент для рисования. Планшет имеет легкий вес и утонченный корпус, что делает вашу работу более удобной и приятной.

Цена: US $68.99









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