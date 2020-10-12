Дымовую шашку можно держать в руках. Дым не токсичный и не имеет запаха, а также не оставляет следов на одежде. На странице продавца представлено несколько вариантов цвета дыма. Одна шашка обеспечивает высокую густоту на протяжении 30 секунд.





Цена: US $1.84 - 1.96

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Новинка этого года — смарт-часы YouPin Haylou Solar с круглым 1.28 дюймовым дисплеем, стальным корпусом и хорошим набором функций. Автономность работы составляет 15 дней. Степень защиты IP68. Часы поддерживают все популярные функции носимой электроники. А для любителей активного образа жизни предусмотрено 12 спортивных режимов.

Цена: US $34.99 - 35.99

Профессиональный микрофон со встроенным АЦП не требует дополнительного питания и подключается к компьютеру через USB. Для настройки уровня записи предусмотрены регуляторы на корпусе. В комплекте с микрофоном идет USB-кабель, адаптер и подставка. Микрофон совместим с ОС Windows, macOS и Linux.

Цена: US $76.79

Беспроводные наушники от именитого бренда. Благодаря уникальной конструкции плотно сидят в ушной раковине. Степень защиты IPX4. Оснащены микрофоном с шумоподавлением. Автономность работы 4 часа. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Управление сенсорное. Поддерживают голосовых помощников Google и Siri.

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Цена: US $29.71

Полезная вещь для любого автомобилиста — автовизитка для парковки. Это универсальный способ оставить информацию, пока водителя нет в машине. Цифры легко переставляются. Крепится аксессуар на двухстороннюю клейкую ленту.

Цена: US $3.06

Оригинальная лампа с панорамной камерой. Очень удобная и полезная вещь. Вы можете делать панорамные снимки. В камере встроен датчик движения, есть ночное видео, оснащена двухсторонней связью. Поддерживает WiFi и управляется через специальное приложение на смартфоне.

Цена: US $18.44

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