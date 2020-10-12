Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - неоновая маска "Король ночи", USB‑хаб, универсальный пульт и многое другое
Креативная маска
Отличная маска для различных вечеринок и выступлений. В этом сезоне стала одним из самых желанных аксессуаров для людей, которые любят снимать интересные видеоролики, проводить ночные фотосессии или просто веселиться.
Цена: US $0.82 - 4.87
Плёнка для столешницы
Обновить столешницу вам поможет самоклеящаяся пленка. Изготовлена из материала, который устойчив к воздействию высоких температур, не боится жира и воды и прост в уходе. Перед нанесением необходимо обезжирить поверхность.
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Цена: US $2.99
Лампа с креплением к монитору
Оригинальная лампа цилиндрической формы, которая сэкономит пространство на столе. Крепится к верхней части монитора. Лампа хорошо освещает рабочую зону. Есть несколько режимов. Питается через USB-кабель или от сети.
Цена: US $32.99 - 40.69
USB‑хаб
Оснащен тремя портами USB 3.0, гигабитным Ethernet‑модулем. USB-хаб совместим с практически со всеми устройствами под управлением Windows, macOS и Linux, а также ТВ боксами.
Цена: US $14.99
Универсальный пульт
Популярный товар на АлиЭкспресс — универсальный пульт с встроенным микрофоном и множеством кнопок. Есть поддержка аэромыши и функции программирования. С помощью данного пульта вы сможете переписывать команды с других пультов и управлять всей техникой с одного.
Цена: US $9.50 - 9.99
Складная сумка
Удобная складная сумка подойдет для перевозки ручной клади. Размер: 32x16x48 см. Материал водонепроницаемый, все швы прошиты аккуратно, нитки не торчат. Есть специальное крепление на ручку чемодана.
Цена: US $3.55
Пауэрбанк
Внешний аккумулятор от компании UGREEN емкостью 10 000 мАч. Его габариты: 68x26x95 мм. Вес 197 г. Оснащен LED-экраном, на котором отображается процент оставшегося заряда. Есть порт Type‑C и USB‑A. Для безопасной зарядки ваших гаджетов предусмотрено несколько степеней защиты.
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Цена: US $19.99
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