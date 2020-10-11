Модные неоновые очки, в которых вы точно будете выделяться из серой массы. Оснащены светодиодной неоновой полоской. Незаменимы во время любой вечеринки, смогут подчеркнуть ваш стиль.

Цена: US $2.08 - 6.87

Чтобы подключить смартфон или ноутбук к домашним периферийным устройствам, вам понадобится адаптер. Он имеет компактные габариты 28x8,8x17мм. На странице продавца данное устройство доступно в двух цветах, а также есть модели со шнурком и без него.

Цена: US $2.69 - 3.49

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Креативный держатель для бумаги украсит любой интерьер. Смотрится оригинально. Изготовлен из качественных материалов. Подойдет для любой комнаты.

Цена: US $8.59 - 10.29

Беспроводные наушники UGREEN CM338 получили современный дизайн. Автономность работы составляет 3 часа, если подзаряжать в кейсе - 18 часов. Пользователи в своих комментариях отмечают хорошее качество звука и быструю доставку. Синхронизируются с гаджетами посредством Bluetooth 5.0.

Цена: US $24.99 - 27.99

Настольная беспроводная лампа высокой яркости с хорошим качеством сборки и стильным дизайном. Есть несколько режимов свечения. Оснащена встроенным аккумулятором, емкости которого достаточно для 40 часов беспрерывной работы.

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Цена: US $24.99 - 28.59

Современная акустическая система мощностью 28Вт. На верхней части корпуса находятся кнопки управления. Устройство имеет два сабвуфера, два высокочастотных твиттера, а также четыре пассивных излучателя. Для подключения предусмотрены: RCA‑входы, разъём SPDIF и 3,5 мм аудиоджек.

Цена: US $62.49





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