Гирлянда с небольшими светодиодами и несколькими режимами работы. Не требует питания от 220V, питается от батареек. На странице продавца есть несколько вариантов длины. В комплект поставки входит дополнительно дистанционный пульт управления.

Цена: US $2.17 - 6.10

Гибкий неон переставляет собой шнур с запаянным медным проводом. Волшебное цветное свечение создается во время подачи тока. Подходит как для наружного, так и внутреннего применения. На странице продавца представлено несколько вариантов длины.

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Цена: $ 1.07

Хороший внешний аккумулятор емкостью 10 000 мАч с двумя портами USB и одним USB-C. Поддерживает большинство протоколов быстрой зарядки, включая версию Power Delivery.

Цена: US $14.61 - 16.59

Компьютерная мышь с современным дизайном. Размер: 122x87x49мм. Оснащена 6 кнопками. Максимальное разрешение 2400dpi. Заряжается от USB или блока питания.

Цена: US $11.99

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Одна из самых популярных беспроводных колонок на АлиЭкспресс. Синхронизируется с гаджетами через Bluetooth 5.0. Мощность 12 Вт. Имеет надежную влагозащиту. Емкости аккумулятора достаточно для 24 часов беспрерывной работы.

Цена: US $39.43

Большая игровая поверхность с привлекательным дизайном украсит любую игровою зону. Все швы прошиты ровно и аккуратно, нитки не торчат. Обратная сторона оформлена из нескользящего прорезиненного покрытия, удерживающая его на одном месте во время интенсивных движений мышкой.

Цена: $ 5,33





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