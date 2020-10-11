Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - беспроводная колонка Anker, гирлянда, гибкий светодиодный неон и многое другое
Гирлянда
Гирлянда с небольшими светодиодами и несколькими режимами работы. Не требует питания от 220V, питается от батареек. На странице продавца есть несколько вариантов длины. В комплект поставки входит дополнительно дистанционный пульт управления.
Цена: US $2.17 - 6.10
Гибкий светодиодный неон
Гибкий неон переставляет собой шнур с запаянным медным проводом. Волшебное цветное свечение создается во время подачи тока. Подходит как для наружного, так и внутреннего применения. На странице продавца представлено несколько вариантов длины.
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Цена: $ 1.07
Внешний аккумулятор FLOVEME
Хороший внешний аккумулятор емкостью 10 000 мАч с двумя портами USB и одним USB-C. Поддерживает большинство протоколов быстрой зарядки, включая версию Power Delivery.
Цена: US $14.61 - 16.59
Эргономичная мышь SeenDa
Компьютерная мышь с современным дизайном. Размер: 122x87x49мм. Оснащена 6 кнопками. Максимальное разрешение 2400dpi. Заряжается от USB или блока питания.
Цена: US $11.99
Беспроводная колонка Anker
Одна из самых популярных беспроводных колонок на АлиЭкспресс. Синхронизируется с гаджетами через Bluetooth 5.0. Мощность 12 Вт. Имеет надежную влагозащиту. Емкости аккумулятора достаточно для 24 часов беспрерывной работы.
Цена: US $39.43
Игровая поверхность
Большая игровая поверхность с привлекательным дизайном украсит любую игровою зону. Все швы прошиты ровно и аккуратно, нитки не торчат. Обратная сторона оформлена из нескользящего прорезиненного покрытия, удерживающая его на одном месте во время интенсивных движений мышкой.
Цена: $ 5,33
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