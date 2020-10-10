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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - вечная спичка, искусственный флуоресцентный осьминог, мини повербанк 10 000 мАч и многое другое

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Вечная спичка

Хранится вечная спичка в сосуде с бензином. Соприкосновение металлического стержня с кресалом дает искру, которая и поджигает бензин. Вещь интересная. Не боится ветра, холода и легкого дождя. 

Цена: US $5.66

Искусственный флуоресцентный осьминог

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Искусственный осминожек станет ярким украшением для любого аквариума. Смотрится очень красиво. Изготовлен из качественного материала, полностью безопасен для рыб. Цена: US $1.00 - 4.12

   Ластик для обуви 

Ластик поможет вам бережноочистить обувь от пыли и грязи. Для его использования вода не требуется. Подходит для кожи, замши и т.д. Благодаря компактным габаритам его удобно носить с собой. 

Цена: US $0.45 - 2.52

Мини повербанк 10 000 мАч

Внешний аккумулятор емкостью 10 000 мАч с несколькими степенями защиты для безопасной зарядки гаджетов. Благодаря компактным размерам его удобно брать с собой. Оснащен небольшим дисплеем, на котором отображается процент оставшегося заряда. 

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Цена: US $14.94

Ортопедическая подушка 

Ортопедическая подушка улучшает работу кровеносной и лимфатической системы. Она снимает нагрузку с шейных мышц, и позвоночник расслабляется. Уменьшает интенсивность головных болей, и по утрам у вас больше не будет "ломить шею" из-за спазма мышц. 
  • Цена: US $29.67


Игровой коврик для мыши 

Игровой коврик с ярким дизайном и красочной подсветкой. Благодаря большому размеру, на нем вы сможете разместить не только игровую мышь, но и множество других предметов. Все швы прошиты ровно и аккуратно. Структура верхнего слоя защищена от истирания. Подходит как для оптической, так и лазерной мыши.  

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Цена: US $11.69


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Van Helsing
13:20
по производительности в играх -1050ти в самом низу по фпс.1650 и rx470 обходят 1050ти ну а 1650super обходит всех).Если про авито то 1050 ти и 470 стоят по сути одинакого.
Выясняем, что выгоднее: видеокарта с барахолки, или новая модель с гарантией – GeForce GTX 1050 Ti VS GTX 1650 Super по мнению Benchmark
Yolanda Tarska
13:19
Так баксов возьми, а не карту))
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lokky7
13:19
то есть вы отождествляете себя с бабой?))
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Yolanda Tarska
13:19
Кто спешит (фанаты), они к весне уже ни одну 3080 сменят на другую из-за призрачной надежды разогнать ещё на 50МГц без стабильности. Может будут даже и те, кто станут метаться туда сюда между зелёными...
Видеокарты GeForce RTX 30xx в 2021 году перейдут на 7-нм техпроцесс TSMC
Vitaly St
13:19
Зелот опять сделал какой-то высос пальца.
Выясняем, что выгоднее: видеокарта с барахолки, или новая модель с гарантией – GeForce GTX 1050 Ti VS GTX 1650 Super по мнению Benchmark
Серегарус
13:18
да кроме упоротых фриков никто не хочет отождествлять себя с кракозяброй..я вот бабу создам, к примеру
«Скучно!»: авторы Baldur’s Gate III огорчились, увидев усреднённую внешность создаваемых игроками героев
Dan Dare
13:17
Все логично. Они теперь на одной (темной) стороне. : ) Ты должна была бороться со злом, а не примкнуть к нему! Эххх.. )
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Shock Memes
13:16
Хз, мне все равно где покупать игру, но в егс банально дешевле изза купона.
The Outer Worlds доберётся до Steam уже через две недели
Evgeniy Som
13:10
лол нубилойдик, давай покажи прогон бенча в рагоне без упора в PL. При 100% нагрузке он всегда будет а если не будет то хреного разогнал ти видюха работает не на полную. Кол тебе за комментарий.
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
kiberman
13:10
Земляк,всё по делу расписал. +100 в карму
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
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