Хранится вечная спичка в сосуде с бензином. Соприкосновение металлического стержня с кресалом дает искру, которая и поджигает бензин. Вещь интересная. Не боится ветра, холода и легкого дождя.

Цена: US $5.66

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Искусственный осминожек станет ярким украшением для любого аквариума. Смотрится очень красиво. Изготовлен из качественного материала, полностью безопасен для рыб. Цена: US $1.00 - 4.12

Ластик поможет вам бережноочистить обувь от пыли и грязи. Для его использования вода не требуется. Подходит для кожи, замши и т.д. Благодаря компактным габаритам его удобно носить с собой.

Цена: US $0.45 - 2.52

Внешний аккумулятор емкостью 10 000 мАч с несколькими степенями защиты для безопасной зарядки гаджетов. Благодаря компактным размерам его удобно брать с собой. Оснащен небольшим дисплеем, на котором отображается процент оставшегося заряда.

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Цена: US $14.94

Ортопедическая подушка улучшает работу кровеносной и лимфатической системы. Она снимает нагрузку с шейных мышц, и позвоночник расслабляется. Уменьшает интенсивность головных болей, и по утрам у вас больше не будет "ломить шею" из-за спазма мышц.





Цена: US $29.67





Игровой коврик с ярким дизайном и красочной подсветкой. Благодаря большому размеру, на нем вы сможете разместить не только игровую мышь, но и множество других предметов. Все швы прошиты ровно и аккуратно. Структура верхнего слоя защищена от истирания. Подходит как для оптической, так и лазерной мыши.

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Цена: US $11.69









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