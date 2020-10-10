Велосипедный насос с универсальным переставным клапаном способен качать давление в покрышках до 7 атмосфер. Корпус алюминиевый. Имеет компактные габариты и малый вес, его удобно носить с собой.





Цена: US $13.97

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Этот малыш поможет навести порядок на вашем рабоче столе. Несмотря на компактные габариты он быстро справится с пылью и грязью, а яркий дизайн отвлечет вас от рутинной работы.



Цена: US $4.58 - 8.14

Небольшая коробка с зубочистками и магнитным держателем. Очень удобная и экономит пространство на кухне. Такую коробочку можно прикрепить на холодильник или микроволновую печь, и зубочистки всегда будут на видном месте.

Цена: US $0.77 - 3.35

Игровая мышь с ярким игровым дизайном, шестью кнопками, стандартным колесиком прокрутки и яркой RGB подсветкой. Максимальный комфорт во время игрового процесса обеспечивает эргономичный корпус. Разрешение настраиваемое максимальное 2400dpi. Мышь проводная, длина кабеля составляет 1,8 метров.

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Яркие и функциональный смарт-часы с круглым экраном. Оснащены всеми необходимыми датчиками для контроля показателей здоровья. Есть стандартные функции, например, будильник, секундомер, сменные дисплеи, прогноз погоды и т.д. Для любителей активного образа жизни предусмотрены спортивные режимы. Автономность работы две недели.

Цена: US $219.99

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Высокотоковые аккумуляторные батареи хорошего качества. Емкость 3400 мАч. Не имеют платы защиты. Широко используются в различных электронных устройствах, например, электроинструментах, фонарях и т.д. Прослужат не один год.

Цена: US $2.60 - 22.05

Качественный прозрачный клей применяется для ремонта техники и другого. Надежно склеивает детали за 15 минут. Не является токсичным.

Цена: US $3.52









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