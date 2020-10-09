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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - силиконовые чехлы для обуви, говорящий хомяк, компактный бинокль и многое другое

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Внешний аккумулятор 20000 мАч

Компактный внешний аккумулятор оснащен портами MicroUSB, USB Type-C. Емкость 20 000 мАч. Благодаря компактным габаритам (80x80x20) его удобно носить с собой. Оснащен дисплеем, на который выводится информация об оставшемся заряде в процентах. На странице продавца вы найдете несколько вариаций расцветки корпуса.  

Цена: US $8.99

Компактный бинокль 

Складной бинокль имеет компактный размер и малый вес. Его удобно носить в кармане. Корпус прорезиненный, прочный и выносливый. Не боится падений и влаги. Может работать при разных температурах. Подойдет для ежедневного использования, например, для наблюдения за птицами. 

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Цена: US $9.59

Смарт-часы Amazfit Stratos 3 

Одни из самых красивых и функциональных часов от именитого бренда Xiaomi. С двумя режимами работы: умный и ультра. Оснащены всеми необходимыми датчиками для контроля показателей здоровья. Есть спортивные режимы для людей с активным образом жизни. Автономность 14 дней. 


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Цена: US $219.99

Motospeed K87S

Механическая клавиатура с ярким дизайном. Размеры: 35 x 12 x 4.00 см. Клавиши стандартной формы. Скорость отклика 1 мс. Раскладка на русском и английском языках. Имеет 9 видов световых эффектов, с возможностью настройки скорости мерцания, и несколько уровней яркости.

Цена: US $50.45

Говорящий хомяк

Милый и веселый говорящий хомяк поднимет вам настроение за считанные минуты. Хомяк способен повторить за вами любую фразу, причем сделает это смешным голосом. Питается от трех батареек. 

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Цена: US $6.71

Силиконовые чехлы для обуви

Силиконовые чехлы защитят вашу обувь в дождливую погоду. Выполнены из качественного толстого силикона. На подошве ребристый рисунок против скольжения. На странице продавца вы найдете различные вариации расцветок и есть три размера. 

Цена: US $3.24 - 8.20

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Dmitry Mitry
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Анатолий Кочин
09:49
Более массовый 5600Х идет со штатным кулером - Wraith Stealth, но меня смущает наличие TDP 65 Ватт для модели с индексом "Х", значит ли это, что 5600 не будет или будет, но с пониженными частотами 3.6...
Скрытая экономия: коробочные версии Ryzen 5000 лишились штатных охладителей
Kopcheniy
09:49
3100 - это 4/8 на Zen 2, а 1300 Pro - 4/4 на Zen 1, сколько там разница по цене?
AMD не постеснялась увеличить ценник на новые модели Ryzen – 5600X, 5800X и 5900X стоят на 50 долларов дороже своих предшественников на Zen 2
omoikane
09:48
Поверить тебе? :D Все равно что вложится в фин. пирамиду :D
Core i5-10400F стал лучшим выбором, ПК на Ryzen 5 3600 обойдется заметно дороже — сравниваем цены
Наблюдательный
09:44
Если 4k на 60гц телевизоре, то да, а еще и с видюхой от красных. Там и пенек в паритете будет с 5950х, но как только ты подключишь VR очки на 144гц к компу и будешь лупиться в кукурузные статеры, оче...
Планка в 5 ГГц для процессоров Ryzen 5000 могла быть покорена, но в конечном итоге AMD передумала
omoikane
09:43
Чего не 3700х взял для сравнения цены? :D
Core i5-10400F стал лучшим выбором, ПК на Ryzen 5 3600 обойдется заметно дороже — сравниваем цены
Kopcheniy
09:43
Один только чипсет Х299 стоит почти восемьдесят баксов, бред не несите.
AMD представила новое поколение процессоров поколения Zen3 5000 серии, обогнав в производительности Intel, при этом неблагоприятно изменилась и ценовая политика.
hiveliberty
09:42
Верно, лучше пойти купить Pentium Gold и кричать об имбовости 10900.. :D
Скрытая экономия: коробочные версии Ryzen 5000 лишились штатных охладителей
omoikane
09:42
Ты точно фанатик. Там разница 4% с 2080ti :D То есть в большинстве случаев будет на уровне погрешности. Использовать слова "дергает", верх фанатичности. В многопотоке так 10400 проиграет еще процентов...
Core i5-10400F стал лучшим выбором, ПК на Ryzen 5 3600 обойдется заметно дороже — сравниваем цены
freedom1
09:41
Там у 5900 будет все похуже)) Не стали так делать чтобы не пекло.
Топовый Ryzen 9 5950X оказался производительнее флагманского Core i9-10900K в официальных тестах AMD
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