Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - силиконовые чехлы для обуви, говорящий хомяк, компактный бинокль и многое другое
Внешний аккумулятор 20000 мАч
Компактный внешний аккумулятор оснащен портами MicroUSB, USB Type-C. Емкость 20 000 мАч. Благодаря компактным габаритам (80x80x20) его удобно носить с собой. Оснащен дисплеем, на который выводится информация об оставшемся заряде в процентах. На странице продавца вы найдете несколько вариаций расцветки корпуса.
Цена: US $8.99
Компактный бинокль
Складной бинокль имеет компактный размер и малый вес. Его удобно носить в кармане. Корпус прорезиненный, прочный и выносливый. Не боится падений и влаги. Может работать при разных температурах. Подойдет для ежедневного использования, например, для наблюдения за птицами.
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Цена: US $9.59
Смарт-часы Amazfit Stratos 3
Одни из самых красивых и функциональных часов от именитого бренда Xiaomi. С двумя режимами работы: умный и ультра. Оснащены всеми необходимыми датчиками для контроля показателей здоровья. Есть спортивные режимы для людей с активным образом жизни. Автономность 14 дней.
Цена: US $219.99
Motospeed K87S
Механическая клавиатура с ярким дизайном. Размеры: 35 x 12 x 4.00 см. Клавиши стандартной формы. Скорость отклика 1 мс. Раскладка на русском и английском языках. Имеет 9 видов световых эффектов, с возможностью настройки скорости мерцания, и несколько уровней яркости.
Цена: US $50.45
Говорящий хомяк
Милый и веселый говорящий хомяк поднимет вам настроение за считанные минуты. Хомяк способен повторить за вами любую фразу, причем сделает это смешным голосом. Питается от трех батареек.
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Цена: US $6.71
Силиконовые чехлы для обуви
Силиконовые чехлы защитят вашу обувь в дождливую погоду. Выполнены из качественного толстого силикона. На подошве ребристый рисунок против скольжения. На странице продавца вы найдете различные вариации расцветок и есть три размера.
Цена: US $3.24 - 8.20
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