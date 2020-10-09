Компактный внешний аккумулятор оснащен портами MicroUSB, USB Type-C. Емкость 20 000 мАч. Благодаря компактным габаритам (80x80x20) его удобно носить с собой. Оснащен дисплеем, на который выводится информация об оставшемся заряде в процентах. На странице продавца вы найдете несколько вариаций расцветки корпуса.

Цена: US $8.99

Складной бинокль имеет компактный размер и малый вес. Его удобно носить в кармане. Корпус прорезиненный, прочный и выносливый. Не боится падений и влаги. Может работать при разных температурах. Подойдет для ежедневного использования, например, для наблюдения за птицами.

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Цена: US $9.59

Одни из самых красивых и функциональных часов от именитого бренда Xiaomi. С двумя режимами работы: умный и ультра. Оснащены всеми необходимыми датчиками для контроля показателей здоровья. Есть спортивные режимы для людей с активным образом жизни. Автономность 14 дней.





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Цена: US $219.99

Механическая клавиатура с ярким дизайном. Размеры: 35 x 12 x 4.00 см. Клавиши стандартной формы. Скорость отклика 1 мс. Раскладка на русском и английском языках. Имеет 9 видов световых эффектов, с возможностью настройки скорости мерцания, и несколько уровней яркости.

Цена: US $50.45

Милый и веселый говорящий хомяк поднимет вам настроение за считанные минуты. Хомяк способен повторить за вами любую фразу, причем сделает это смешным голосом. Питается от трех батареек.

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Цена: US $6.71

Силиконовые чехлы защитят вашу обувь в дождливую погоду. Выполнены из качественного толстого силикона. На подошве ребристый рисунок против скольжения. На странице продавца вы найдете различные вариации расцветок и есть три размера.

Цена: US $3.24 - 8.20





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