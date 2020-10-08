Компьютерная мышь с вертикальным хватом и ярким дизайном. Оснащена 6 активными кнопками. Работает на частоте 2,4 G. Дальность работы до 10 метров. Разрешение настраиваемое максимальное 4 000 dpi.







Цена: US $19.99

Популярная модель беспроводных наушников, которую заказали более 9 000 раз. Наушники выделяются среди конкурентов высоким качеством звука и уникальной беспроводной конструкцией. Синхронизируются с любым гаджетом посредством Bluetooth 5.0. Оснащены качественным микрофоном с шумоподавлением. Автономность работы 4 часа.





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Цена: US $14.87

Аккумуляторные батарейки хорошего качества с реальной емкостью 3000 мАч. Продаются в комплекте от 4 до 16 шт. Для подзарядки используется специальное устройство, которое вы можете приобрести у продавца.





Цена: US $6.98

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Новый экономичный ноутбук оснащен 14,0-дюймовый экраном IPS с разрешением 1920x1080. Все цвета яркие и насыщенные. Работает под управлением ОС Windows 10. Ноутбук получил 8 ГБ ОЗУ 128GB встроенной памяти. Есть встроенный модуль Bluetooth, Wi‑Fi, а также камера на 2 МП. Вес 1,5 кг.







Цена: US $309.99

Фонарь с компактными габаритами и малым весом. Он маленький и удобный, хорошо лежит в руке, его можно вешать на пояс, а также положить в карман. Работает в 3-х режимах. Световой поток 1000Лм.

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Цена: US $5.49

Преобразить интерьер вам помогут светодиодные свечи. Эффект от таких свечей очень реалистичный. Они безопасны и дают мерцание как настоящие свечи. Их можно расположить в спальне для создания романтической обстановки или любой другой комнате.

Цена: US $23.64 / набор













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