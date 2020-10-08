Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - термостатический светильник для крана Fashion’s, электронная рулетка Xiaomi, наушники и многое другое
Портативная колонка
Портативная колонка с влагозащищенным корпусом. Мощность 3Вт. На боковой части корпуса находятся кнопки управления. Тип подключения колонки Bluetooth 5.0 гарантирует стабильную передачу звука. Вы сможете прослушивать любимые треки с вашего смартфона. Емкость аккумулятора 400 мАч.
Цена: US $12.48
Гирлянда звезды
Уже совсем скоро новогодние праздники, и сейчас именно то самое время, чтобы задуматься о декоре вашего дома. Гирлянда в форме небольших звезд не требует питание от сети, питается от трех батареек. Такую гирлянду можно положить в прозрачный сосуд, украсить ею стену или елку.
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Цена: US $2.46 - 4.84
Электронная рулетка Xiaomi
Измерительный прибор с роликом от именитого бренда. Все данные отображаются на LED-дисплее. С помощью данного прибора вы сможете измерить расстояние до 9,9 метров и запомнить до 10 измерений. Заряда аккумулятора достаточно для двух часов беспрерывной работы.
Цена: US $12.65
Игровая поверхность
Популярная игровая поверхность для рабочего стола, на которой вы сможете разместить не только игровую мышь, но и другие предметы. Все швы прошиты ровно и аккуратно. Рисунок качественный, не стирается и не тускнеет. На странице продавца представлено несколько вариантов размера.
Цена: US $5.24
Беспроводные наушники Baseus W07
Беспроводные наушники от Baseus внешне напоминают популярную модель наушников от Apple. Однако, цена намного ниже. Наушники плотно сидят в ушной раковине. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Поддерживают Google Assistant. Микрофоны с шумоподавлением, собеседник будет четко слышать ваш голос даже в самую ветреную погоду. Время автономной работы от одной зарядки 4 часа.
Цена: US $39.99
Термостатический светильник для крана Fashion’s
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Насадка-аэратор подходит для всех стандартных смесителей. Продавец предлагает два варианта насадки: с термостатическим датчиком и без него. Насадка имеет 7 цветов свечения. Смена цвета происходит автоматом, при прохождении воды. Очень интересная вещь, помогающая осветить ванную или кухню.
Цена: US $1.40 - 2.26
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