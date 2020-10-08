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Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - удалитель ржавчины, ретро-светильник Xiaomi, фритюрница от Xiaomi и многое другое

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Портативная колонка 

Портативная колонка мощностью 3Вт. Корпус металлический. Благодаря компактным размерам ее удобно брать с собой. Подключив колонку к вашему смартфону через Bluetooth вы сможете прослушивать ваши любимые треки. 

Цена: US $10.05

Ретро-светильник Xiaomi

Оригинальный ретро-светильник от компании Xiaomi с емким аккумулятором 2200 мАч и несколькими режимами свечения. Мягкий и естественный свет создает атмосферу покоя и уюта. Вы можете взять лампу с собой, так как она имеет небольшие габариты. 

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Цена: US $35.43

Настольная лампа

Надежная и экономичная настольная лампа с небольшой подставкой, на которой можно оставлять записки для родных и близких. Мощность 1,7 Вт. Отличается качеством, комфортом и безопасным для глаз освещением.

Цена: US $8.99

Удалитель ржавчиныSee product details

Очистить посуду от ржавчинны и окисления поможет щетка из стекловолокна. Чтобы ворсинки не впивались в кожу, рекомендуется использовать перчатки. Вещь полезная и стоит недорого. 

Цена: US $1.18

Фритюрница от Xiaomi

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Порадовать себя и своих близких хрустящим картофелем фри, наггетсами или другим блюдом вы сможете используя фритюрницу. Устройство имеет несколько предустановленных программ. При приготовлении пищи использует новую технологию, поэтому в пище на 80% меньше содержание жира. Мощность 800 Вт. 

Цена: US $150.00

Люминесцентные наклейки

Универсальные наклейки на клавиатуру с буквами русского языка и латиницей. Легко клеятся и не оставляют следов клея после себя. 


Цена: US $1.06

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Elias Moses
11:00
а вообще было бы интересно прочитать про энергоэфективность начиная с 10ой линейки, согласен что 3000 это просто жесть по ТДП. Мне вот не жалко платить за ток в сети, но мы же ратуем за энергосбережен...
В следующем году графические решения NVIDIA Ampere могут переехать на конвейер TSMC
omoikane
10:56
первыми тьюрингами у них тоже были GAMINGPRO, джеты и геймроки позже вышли.
Одна из последних видеокарт GeForce RTX 3090 в России была куплена за 167 000 рублей в магазине Регард неизвестным геймером
oldschoolgamer
10:56
В общем лоханулась Nvidia с выбором производства Samsung. Они не могут сделать более нескольких тысяч карт в месяц. А всего-то нужно было вести себя не по-мудацки и дружить с TSMS. А теперь снова прид...
В следующем году графические решения NVIDIA Ampere могут переехать на конвейер TSMC
Roditch
10:56
Комп уже не работает с ТВ и беспроводными джойстиками?
Я хочу продать свой игровой ПК и купить новую консоль – причины и ход мыслей
Kopcheniy
10:56
Вполне может быть разделение по чипам - типа 3060 и ниже делает TSMC, а все повыше продолжат делать корейцы. Точно неизвестно, и официальных подтверждений пока не поступало.
В следующем году графические решения NVIDIA Ampere могут переехать на конвейер TSMC
Александр Криженко
10:55
Хах,смешно сейчас было.Комик,тебе нужно в цирке выступать,за клоуна сойдешь)))
Запуск NVIDIA RTX 3000 обернулся фальстартом – AMD уже готова нанести ответный удар
omoikane
10:55
зависть плохое чувство :D
Одна из последних видеокарт GeForce RTX 3090 в России была куплена за 167 000 рублей в магазине Регард неизвестным геймером
Максим Беспалов
10:54
Опять упал, неужели, правда почему цена не падает как на распродаже 11/11 до 10 500 вопрос конечно интересный.
Xiaomi Redmi Note 8 Pro упал в цене – игровой процессор, NFC, аккумулятор на 4500 мА*ч и 64-Мп камера
Kopcheniy
10:53
Проще говоря, повесили лапшу на уши. Ибо если сравнить 3090 с 2080Ti (как наименее урезанные по чипу карты в своих классах), то вышло так, что 3090 быстрее примерно наполовину, но и жор увеличился мин...
В следующем году графические решения NVIDIA Ampere могут переехать на конвейер TSMC
Elias Moses
10:53
Хуанг захотел еще скидку от самсунг вот и все)
В следующем году графические решения NVIDIA Ampere могут переехать на конвейер TSMC
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