Портативная колонка мощностью 3Вт. Корпус металлический. Благодаря компактным размерам ее удобно брать с собой. Подключив колонку к вашему смартфону через Bluetooth вы сможете прослушивать ваши любимые треки.

Цена: US $10.05

Оригинальный ретро-светильник от компании Xiaomi с емким аккумулятором 2200 мАч и несколькими режимами свечения. Мягкий и естественный свет создает атмосферу покоя и уюта. Вы можете взять лампу с собой, так как она имеет небольшие габариты.

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Цена: US $35.43

Надежная и экономичная настольная лампа с небольшой подставкой, на которой можно оставлять записки для родных и близких. Мощность 1,7 Вт. Отличается качеством, комфортом и безопасным для глаз освещением.

Цена: US $8.99

Очистить посуду от ржавчинны и окисления поможет щетка из стекловолокна. Чтобы ворсинки не впивались в кожу, рекомендуется использовать перчатки. Вещь полезная и стоит недорого.

Цена: US $1.18

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Порадовать себя и своих близких хрустящим картофелем фри, наггетсами или другим блюдом вы сможете используя фритюрницу. Устройство имеет несколько предустановленных программ. При приготовлении пищи использует новую технологию, поэтому в пище на 80% меньше содержание жира. Мощность 800 Вт.

Цена: US $150.00

Универсальные наклейки на клавиатуру с буквами русского языка и латиницей. Легко клеятся и не оставляют следов клея после себя.





Цена: US $1.06





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