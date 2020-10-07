Очень красивая гирлянда, которая идеально подойдет для украшений зданий. Выполнена в виде ледяных сосулек. Внутри каждой сосульки находятся светодиоды, загораются поочередно.

Цена: US $6.55

Если вы ищете оригинальный подарок, то вам стоит обратить внимание на данный товар — порхающая бабочка в банке. Смотрится очень реалистично. Бабочка имеет яркий дизайн и похожа на настоящего махаона. Чтобы бабочка начала порхать, вам достаточно постучать по банке или издать хлопок.

Цена: US $17.38

реклама

Очень позитивные снеговики с большим удовольствием украсят ваш дом. Оригинальное исполнение гирлянды не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых. Питается от батареек.

Цена: US $1.39

Очень удобное приспособление для дозирования зубной пасты. Подходит для стандартных тюбиков. Вам стоит только нажать на специальный клапан, и на зубную щетку выдавится небольшое количество пасты. Устройство полярное среди покупателей и имеет высокий рейтинг.

Цена: US $4.70

Идеально подходит до декорирования всевозможных праздников, свадеб, шоу, дней дней рождения и т.д., изготовлена из качественного пластика со встроенными светодиодами. Продавец предлагает более 20 различных дизайнов на своей странице. Смотрится эффектно.

анонсы и реклама МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке 2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA 2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде Слив 2070 Super по промокоду MSIGAMING Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде 2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Цена: US $4.17

Со временем цвет затирки между швами керамической плитки темнеет или теряет свой первоначальный цвет. Восстановить цвет вам поможет данный маркер. На странице продавца представлено несколько вариаций цветов. Одного маркера хватает на 11 метров.

Цена: US $2.54







