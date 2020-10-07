Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - гирлянда «Тающие сосульки», электронная бабочка в банке, автоматический дозатор зубной пасты и многое другое
Гирлянда «Тающие сосульки»
Очень красивая гирлянда, которая идеально подойдет для украшений зданий. Выполнена в виде ледяных сосулек. Внутри каждой сосульки находятся светодиоды, загораются поочередно.
Цена: US $6.55
Электронная бабочка в банке
Если вы ищете оригинальный подарок, то вам стоит обратить внимание на данный товар — порхающая бабочка в банке. Смотрится очень реалистично. Бабочка имеет яркий дизайн и похожа на настоящего махаона. Чтобы бабочка начала порхать, вам достаточно постучать по банке или издать хлопок.
Цена: US $17.38
Гирлянда
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Очень позитивные снеговики с большим удовольствием украсят ваш дом. Оригинальное исполнение гирлянды не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых. Питается от батареек.
Цена: US $1.39
Автоматический дозатор зубной пасты
Очень удобное приспособление для дозирования зубной пасты. Подходит для стандартных тюбиков. Вам стоит только нажать на специальный клапан, и на зубную щетку выдавится небольшое количество пасты. Устройство полярное среди покупателей и имеет высокий рейтинг.
Цена: US $4.70
Гирлянда FENGRISE
Идеально подходит до декорирования всевозможных праздников, свадеб, шоу, дней дней рождения и т.д., изготовлена из качественного пластика со встроенными светодиодами. Продавец предлагает более 20 различных дизайнов на своей странице. Смотрится эффектно.
Цена: US $4.17
Маркер для подкраски швов
Со временем цвет затирки между швами керамической плитки темнеет или теряет свой первоначальный цвет. Восстановить цвет вам поможет данный маркер. На странице продавца представлено несколько вариаций цветов. Одного маркера хватает на 11 метров.
Цена: US $2.54
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