Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - машинка-триммер для одежды, искусственные медузы, высокоскоростная флешка и многое другое
Искусственные медузы
Силиконовые люминесцентные медузы станут отличным украшением для любого аквариума. Материалы не токсичные и не меняют цвет со временем. Смотрятся очень красиво и полностью безопасны для рыбок.
Цена: US $1.30
Высокоскоростная флешка
Высокоскоростная флешка с прозрачным корпусом. Интерфейс USB 3.0 позволяет использовать все преимущества новейших технологий, используемых в современных ноутбуках, компьютерах и других цифровых устройствах. Скорость чтения 460 Мб/сек, скорость записи 390 м/сек.
Цена: US $30.00
Машинка-триммер для одежды
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Бережно ухаживать за вашими любимыми вещами поможет данная машинка. Она удаляет с ткани катышки и ворсинки, возвращая ей приглядный вид. Имеет компактные габариты. Простая в использовании.
Цена: US $10.91
Термогигрометр Xiaomi
Полезное устройство измеряет температуру и влажность, а также следит за состоянием окружающей среды и показывает малейшие изменения на большом E-ink-дисплее. Имеет низкое энергопотребление и компактные габариты.
Цена: US $2.59
Умный чайник
Умный чайник от компании Xiaomi объемом 1,5 литра за 5 минут вскипятит воду. Скрытый нагревательный элемент обеспечивает быстрое кипячение, надежность и простоту очистки чайника. Чайником можно управлять дистанционно.
Цена: US $38.08 - 52.48
Светодиодные свечи
Создать приятную атмосферу в вашем доме помогут светодиодные свечи. В них отсутствует пламя и капли воска. Подойдут для декорирования помещения, в качестве ночника или светильника. Спокойная атмосфера поможет расслабиться и наслаждаться отдыхом после тяжелого дня.
Цена: US $9.86
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