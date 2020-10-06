Компактная модель портативной газовой горелки весом 100 г практически не занимает место в рюкзаке. Подойдет в качестве аварийного устройства. Вы сможете вскипятить кружку воды объёмом пол-литра за пять минут.

Цена: US $4.99

Красивая модель умных часов с хорошим функционалом. Работают под управлением ОС Android Wear. 1 Гб оперативной и 4 Гб встроенной памяти. Оснащены датчиками для контроля показателей здоровья. Вы сможете звонить, получать сообщения, менять циферблаты, управлять музыкой; имеются спортивные режимы, прогноз погоды и многое другое.

Цена: US $299.00

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Часы получили вытянутый AMOLED-дисплей с диагональю 1.64 дюйма. Автономность работы 10 дней. Корпус влагозащищенный и выдерживает давление до 5 АТМ. В часах предусмотрено 95 разнообразных режимов. Оснащены датчиками, которые будут отслеживать показатели здоровья. Есть и стандартный набор функций, например, пульсометр, будильник, прогноз погоды и т.д.

Цена: US $109.00

Ночник в форме Луны станет идеальным дополнением к интерьеру не только взрослых, но и детей. Его свет равномерно рассеивается по комнате, дает ощущение уюта и тепла. Есть несколько режимов. Может стать оригинальным подарком любимому человеку.

Цена: US $9.54

Милая мягкая игрушка Осминог подарит приятные тактильные ощущения, позитивные эмоции и настроение. Игрушка изготовлена из экологически чистых, натуральных материалов и полностью соответствует санитарным нормам. Подойдет в качестве приятного подарка.

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Цена: US $3.85

Навести порядок с проводами вам поможет кабельный органайзер. На странице продавца вы найдете несколько вариантов длины от 1 м до 5 м. Ленту можно резать и использовать неоднократно.

Цена: US $0.86







