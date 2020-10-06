Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - новогодняя гирлянда на окно, портативная колонка, ластик для обуви и многое другое
Портативная колонка
Модная портативная колонка мощностью 3Вт. Корпус влагозащищенный и ударопрочный. Кнопки управления находятся на верхней части корпуса. Соединяется со смартфоном (планшетом, компьютером) по Bluetooth. Емкость встроенного аккумулятора 400 мАч.
Цена: US $13.50
Новогодняя гирлянда на окно
Уже совсем скоро новогодние праздники, и сейчас именно то время, когда нужно задуматься о декоре вашего дома. Данная модель заслужила немалую популярность среди пользователей, она имеет более 9 000 подтвержденных заказов и высокий рейтинг. Пользователи в своих комментариях отмечают хорошее качество и простоту использования.
Цена: US $5.99
Ластик для обуви
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Ластик изготовлен из резины и пропитан специальным моющим средством. С его помощью вы быстро очистите ваши любимые кроссовки. Для использования вода не нужна. Подходит для кожи, замши и других материалов.
Цена: US $0.94 - 2.46
Мини-отвертки
Популярный набор мини-отверток состоит из 115 инструментов. Предназначены для ремонта мелкой электроники: ноутбуков, телефонов, часов и т.д. Более 5 000 подтвержденных заказов и высокий рейтинг говорит сам за себя.
Цена: US $5.31
IP-камера
Популярная камера видеонаблюдения с широким углом обзора, хорошим зумом, датчиком движения и ночным режимом. Управление дистанционное через смартфон. Оснащена микрофоном и динамиком для двухсторонней связи.
Цена: US $24.99
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