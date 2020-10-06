Модная портативная колонка мощностью 3Вт. Корпус влагозащищенный и ударопрочный. Кнопки управления находятся на верхней части корпуса. Соединяется со смартфоном (планшетом, компьютером) по Bluetooth. Емкость встроенного аккумулятора 400 мАч.

Цена: US $13.50

Уже совсем скоро новогодние праздники, и сейчас именно то время, когда нужно задуматься о декоре вашего дома. Данная модель заслужила немалую популярность среди пользователей, она имеет более 9 000 подтвержденных заказов и высокий рейтинг. Пользователи в своих комментариях отмечают хорошее качество и простоту использования.

Цена: US $5.99

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Ластик изготовлен из резины и пропитан специальным моющим средством. С его помощью вы быстро очистите ваши любимые кроссовки. Для использования вода не нужна. Подходит для кожи, замши и других материалов.

Цена: US $0.94 - 2.46

Популярный набор мини-отверток состоит из 115 инструментов. Предназначены для ремонта мелкой электроники: ноутбуков, телефонов, часов и т.д. Более 5 000 подтвержденных заказов и высокий рейтинг говорит сам за себя.





Цена: US $5.31

Популярная камера видеонаблюдения с широким углом обзора, хорошим зумом, датчиком движения и ночным режимом. Управление дистанционное через смартфон. Оснащена микрофоном и динамиком для двухсторонней связи.

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