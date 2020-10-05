Оригинальные часы с ярким дизайном и масляной жидкостью станут успокаивающим элементом декора в вашем дома. Масляные капли благотворно влияют на нервную систему. Они не требуют питания и подзарядки. Стеклянная емкость герметична, а яркий наполнитель приятно радует глаз.





Цена: US $7.55

реклама

Портативная колонка с ярким дизайном в форме цилиндра. Звук четкий без искажений на низких и высоких частотах. Степень защиты IPX7. Не боится дождя, поэтому можно спокойно слушать музыку при любых погодных условиях. Может погружаться в воду на 30 минут на глубину до одного метра. Она станет универсальным компаньоном для любой погоды и вечеринки. Благодаря технологии JBL Connect+, вы сможете одновременно подключить к смартфону от двух до ста единиц аналогичных устройств, и все устройства будут воспроизводить звук синхронно. Емкости аккумулятора достаточно для 12 часов работы.

Цена: US $105.24

Часы от именитого бренда с миловидным дизайном украсят любой интерьер. Кнопки управления находятся на боковой части корпуса. Есть светодиодная подсветка и функция будильник и таймер. Питается от встроенного аккумулятора на 2 000 мАч.

Цена: US $17.41

Уникальный антигравитационный настольный светильник, который медленно вращается над своей платформой. Диаметр 14 см. Есть несколько режимов свечения. Станет уникальным украшением и дополнением дизайна интерьера.

анонсы и реклама Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде 2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р. RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз (в рублях) Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх <b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке





Цена: US $59.39



Портативная колонка с оригинальным трехгранным дизайном и широким выбором расцветок корпуса. Основной материал корпуса алюминий. Все необходимые служебные кнопки управления располагаются на верхней части устройства. На лицевой стороне располагаются два основных динамика мощностью по 5Вт каждый, а на тыльной стороне установлен пассивный низкочастотный излучатель.

Колонка оснащена слотом для карты памяти, портом USB и microUSB, а также есть AUX 3.5 мм. Связь по Bluetooth 4.2 стабильная и работает на расстояние до 10 м. Емкость аккумулятора 2200 мАч, этого достаточно для работы на протяжении 10 часов.

Цена: US $30.65





реклама



