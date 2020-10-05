Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - антигравитационный настольный светильник, портативная колонка JBL Flip 4, часы с жидким маслом и многое другое
Часы с жидким маслом
Оригинальные часы с ярким дизайном и масляной жидкостью станут успокаивающим элементом декора в вашем дома. Масляные капли благотворно влияют на нервную систему. Они не требуют питания и подзарядки. Стеклянная емкость герметична, а яркий наполнитель приятно радует глаз.
Цена: US $7.55
JBL Flip 4
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Портативная колонка с ярким дизайном в форме цилиндра. Звук четкий без искажений на низких и высоких частотах. Степень защиты IPX7. Не боится дождя, поэтому можно спокойно слушать музыку при любых погодных условиях. Может погружаться в воду на 30 минут на глубину до одного метра. Она станет универсальным компаньоном для любой погоды и вечеринки. Благодаря технологии JBL Connect+, вы сможете одновременно подключить к смартфону от двух до ста единиц аналогичных устройств, и все устройства будут воспроизводить звук синхронно. Емкости аккумулятора достаточно для 12 часов работы.
Цена: US $105.24
Часы Xiaomi
Часы от именитого бренда с миловидным дизайном украсят любой интерьер. Кнопки управления находятся на боковой части корпуса. Есть светодиодная подсветка и функция будильник и таймер. Питается от встроенного аккумулятора на 2 000 мАч.
Цена: US $17.41
Антигравитационный настольный светильник
Уникальный антигравитационный настольный светильник, который медленно вращается над своей платформой. Диаметр 14 см. Есть несколько режимов свечения. Станет уникальным украшением и дополнением дизайна интерьера.
Цена: US $59.39
Mifa A10
Портативная колонка с оригинальным трехгранным дизайном и широким выбором расцветок корпуса. Основной материал корпуса алюминий. Все необходимые служебные кнопки управления располагаются на верхней части устройства. На лицевой стороне располагаются два основных динамика мощностью по 5Вт каждый, а на тыльной стороне установлен пассивный низкочастотный излучатель.
Колонка оснащена слотом для карты памяти, портом USB и microUSB, а также есть AUX 3.5 мм. Связь по Bluetooth 4.2 стабильная и работает на расстояние до 10 м. Емкость аккумулятора 2200 мАч, этого достаточно для работы на протяжении 10 часов.
Цена: US $30.65
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