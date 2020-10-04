Интересные автотовары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - домкрат электрический, автомобильный компрессор, антибликовые очки и многое другое
Домкрат электрический
Незаменимая вещь для каждого автомобилиста. Имеет компактный размер. Его удобно хранить в багажнике автомобиля. Питается от аккумуляторной батареи или розетки. Высота подъёма до 42 см.
Цена: US $20.22
Автомобильный компрессор
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Портативный автомобильный компрессор с небольшим дисплеем на передней части корпуса. Способен быстро накачать колесо размером R14. Оснащен встроенным светодиодным фонариком. Подходит для автомобиля, велосипеда, лодки и т.д.
Цена: US $24.71
БЗУ в авто
Беспроводное зарядное устройство в авто, с помощью которого вы сможете быстро подзарядить гаджеты в автомобиле. Просто приложите ваш смартфон на базу, и зарядка начинается автоматически.
Цена: US $11.74
Антибликовые очки
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Популярный товар среди автомобилистов — антибликовые очки, которые будут полезны в любое время суток и при любых погодных условиях. Они надежно защищают глаза автомобиля от света встречных фар, в дождливую погоду придают контрастности и яркости. Подойдут для рыбаков, велосипедистов и т.д.
Цена: US $1.57 - 1.74
Набор для ремонта лобового стекла от трещин и сколов
Автомобилисты часто сталкиваются с проблемой сколов и трещин на лобовом стекле. Чтобы трещина не распространилась дальше, необходимо совершить оперативный ремонт. Для этого вам понадобится данный набор. Склеивает надежно.
Цена: US $1.34
Защитная пленка на пороги авто
Популярный товар среди автомобилистов — защитная пленка на пороги авто, клеится легко и не оставляет после себя следов клея. Надежно защищает от царапин и сколов.
Цена: US $3.17 - 11.98
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