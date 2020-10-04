Незаменимая вещь для каждого автомобилиста. Имеет компактный размер. Его удобно хранить в багажнике автомобиля. Питается от аккумуляторной батареи или розетки. Высота подъёма до 42 см.





Цена: US $20.22

реклама

Портативный автомобильный компрессор с небольшим дисплеем на передней части корпуса. Способен быстро накачать колесо размером R14. Оснащен встроенным светодиодным фонариком. Подходит для автомобиля, велосипеда, лодки и т.д.













анонсы и реклама Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде 2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р. RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз (в рублях) Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх <b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Цена: US $24.71

Беспроводное зарядное устройство в авто, с помощью которого вы сможете быстро подзарядить гаджеты в автомобиле. Просто приложите ваш смартфон на базу, и зарядка начинается автоматически.





Цена: US $11.74

реклама

Популярный товар среди автомобилистов — антибликовые очки, которые будут полезны в любое время суток и при любых погодных условиях. Они надежно защищают глаза автомобиля от света встречных фар, в дождливую погоду придают контрастности и яркости. Подойдут для рыбаков, велосипедистов и т.д.





Цена: US $1.57 - 1.74

Автомобилисты часто сталкиваются с проблемой сколов и трещин на лобовом стекле. Чтобы трещина не распространилась дальше, необходимо совершить оперативный ремонт. Для этого вам понадобится данный набор. Склеивает надежно.





Цена: US $1.34

Популярный товар среди автомобилистов — защитная пленка на пороги авто, клеится легко и не оставляет после себя следов клея. Надежно защищает от царапин и сколов.

Цена: US $3.17 - 11.98



