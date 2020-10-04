В дождливую погоду в зеркалах практически ничего не видно, и это большая проблема для любого автовладельца. Данная пленка будет гарантировать видимость в любую погоду и в любое время суток. На ней не собираются капли, пыль и грязь. Обладает антибликовыми свойствами. Клеится за 2 минуты.





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Цена: US $2.63

Специальная пленка предназначена для тонировки фар. Она не мешает прохождению света и применяется как для защиты фар от механических повреждений, так и для придания им притонированного цвета.

Цена: US $7.01

С таким карандашом вы почувствуете себя настоящим автомехаником. Карандаш быстро уберет внешние признаки повреждений и защитит кузов от коррозии. Продавец предлагает несколько расцветок на выбор.

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Цена: US $1.88

Легкий и удобный фонарь, питается от двух аккумуляторов. Имеет удобное крепление. При ремонте его можно подвесить за металлический крючок или прикрепить на магнит.







Цена: US $13.82 - 18.33

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Профессиональный набор клипс, предназначенный для крепления различных элементов внутри салона. Пригодится каждому автомобилисту. Продавец предлагает на выбор два набора клипс с 100 и 200 шт.

Цена: US $2.29 - 4.85

Круглые часы в салон автомобиля. Имеют компактные габариты и малый вес. Будут прекрасно смотреться на торпеде вашего авто. Подойдут в качестве подарка автолюбителям.





Цена: US $3.14

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