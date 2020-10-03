Интересные автотовары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - компрессор автомобильный, звездное небо Rolls-Royce, автомобильная система видеонаблюдения 360 градусов и многое другое
Компрессор автомобильный
Компактное мобильное устройство, предназначено для накачивания шин автомобиля. Компрессор способен поднять давление в шинах до 7 бар. Мощность 150 Ватт. Питается от прикуривателя.
Цена: US $22.53
Звездное небо Rolls-Royce
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Если вы хотите создать ощущение вида на ночное небо в салоне автомобиля, обратите внимание на данный комплект. Иллюзия свечения создается благодаря небольшим лампочкам. Около 300 точек на потолке будут переливаться в рамках RGB кривой. Смотрится потрясающе.
Цена: US $114.40
Автомобильный освежитель воздуха
Наполнить свежим ненавязчивым ароматом салон автомобиля вам поможет данный ароматизатор. Имеет компактный размер и малый вес. Крепится на дефлектор или панель автомобиля. Есть регулировка интенсивности аромата.
Цена: US $1.07
WORKPRO 123 шт. набор инструментов
Профессиональный набор инструментов в удобном кейсе. Каждый инструмент имеет свое место. На странице продавца представлено несколько вариантов с различными насадками, которые пригодятся именно вам.
Цена: US $13.74 - 208.99
Автомобильная система видеонаблюдения 360 градусов
Система кругового обзора является вспомогательной технологией. С помощью данной системы вы сможете легче парковать свой автомобиль, лучше понимая, что происходит вокруг. Система отображает: вид спереди, сзади, сбоку. Вся информация с камер объединяется в единое панорамное изображение.
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Цена: US $24.65 - 290.25
Автомобильный органайзер
Удобный автомобильный органайзер из плотного влагозащищенного материала. Есть множество карманов и несколько отделений. Для удобной переноски предусмотрена ручка.
Цена: US $9.99
Пленка на фары автомобиля
Тонировка фар стала доступна практически каждому. Она придает красивый внешний вид и защищает фары от механических повреждений. Клеится легко. Тонировка фар занимает не более 1,5 часа, а опытные мастера могут и быстрее оклеить.
Цена: US $7.01
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