Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Интересные автотовары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - компрессор автомобильный, звездное небо Rolls-Royce, автомобильная система видеонаблюдения 360 градусов и многое другое

[ ] для раздела Блоги
+
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз (в рублях)
MSI RTX 2070 дешевеет не смотря на падение рубля
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя

Компрессор автомобильный

Компактное мобильное устройство, предназначено для накачивания шин автомобиля. Компрессор способен поднять давление в шинах до 7 бар. Мощность 150 Ватт. Питается от прикуривателя.

Цена: US $22.53

Звездное небо Rolls-Royce

реклама

Если вы хотите создать ощущение вида на ночное небо в салоне автомобиля, обратите внимание на данный комплект. Иллюзия свечения создается благодаря небольшим лампочкам. Около 300 точек на потолке будут переливаться в рамках RGB кривой. Смотрится потрясающе. 

Цена: US $114.40

Автомобильный освежитель воздуха

Наполнить свежим ненавязчивым ароматом салон автомобиля вам поможет данный ароматизатор. Имеет компактный размер и малый вес. Крепится на дефлектор или панель автомобиля. Есть регулировка интенсивности аромата. 

анонсы и реклама
2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р.
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже

Цена: US $1.07

WORKPRO 123 шт. набор инструментов

Профессиональный набор инструментов в удобном кейсе. Каждый инструмент имеет свое место. На странице продавца представлено несколько вариантов с различными насадками, которые пригодятся именно вам. 

Цена: US $13.74 - 208.99

Автомобильная система видеонаблюдения 360 градусов

Система кругового обзора является вспомогательной технологией. С помощью данной системы вы сможете легче парковать свой автомобиль, лучше понимая, что происходит вокруг. Система отображает: вид спереди, сзади, сбоку. Вся информация с камер объединяется в единое панорамное изображение.

реклама

 

Цена: US $24.65 - 290.25

Автомобильный органайзер

Удобный автомобильный органайзер из плотного влагозащищенного материала. Есть множество карманов и несколько отделений. Для удобной переноски предусмотрена ручка.

Цена: US $9.99

Пленка на фары автомобиля

Тонировка фар стала доступна практически каждому. Она придает красивый внешний вид и защищает фары от механических повреждений. Клеится легко. Тонировка фар занимает не более 1,5 часа, а опытные мастера могут и быстрее оклеить.

Цена: US $7.01



Скидки на максимум 

   Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!   



Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

алиэкспресс подборка автогаджеты с aliexpress автогаджеты авто aliexpress автогаджеты с aliexpress по низкой цене автогаджеты с али автозапчасти из китая автозапчасти автозарядка
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Super
10
Mafia: Definitive Edition — рецензия
23
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
37
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Atomic
21
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
121
Обзор и тестирование процессорной СВО EKWB EK-AIO 360 D-RGB
17
Тестирование процессора Intel Core i3-10320 в актуальных играх
41
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17
Обзор и тестирование процессорной СВО Fractal Design Celsius+ S24 Prisma
23
Тестирование процессора Intel Core i5-10400F в актуальных играх
23

Интересные материалы

Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
30 сентября 2020 121
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
24 сентября 2020 92
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
21 сентября 2020 41
Тестирование процессора Intel Core i3-10320 в актуальных играх
28 сентября 2020 41
Тестирование процессора Intel Core i5-10400F в актуальных играх
25 сентября 2020 23
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
2 октября 2020 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

HUAWEI завершила рассылку EMUI 10.1 – без обновления остались десятки популярных смартфонов 2018 и 2019-го годов – полный список и версии прошивок
17
В прошивке MIUI 12 на популярных смартфонах Xiaomi Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro, Redmi Note 8 Pro и других обнаружены критические ошибки – решение проблемы с подвисанием и медленной анимацией
9
Два старых смартфона Xiaomi получили стабильную глобальную прошивку MIUI 12
2
Первая достоверная информация о видеокартах Radeon RX 6000 – Big Navi – производительность, позиционирование и цены от экспертов Moore's Law Is Dead
38
С новым приложением Google Camera можно снимать фильмы
+
12-ядерный Ryzen 9 5900X возглавил рейтинг самых производительных игровых настольных процессоров – сравнение одноядерных тестов против Core i9-10900К от Guru3D
137
Зафиксировано рекордное снижение стоимости игровых процессоров Intel Core i9-9900K и Core i7-9700K – лучшее предложение с момента начала продаж
55
Стало известно, какие смартфоны Xiaomi получат MIUI 13 – Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro и ещё 48 моделей в списке
4
Стоимость HUAWEI P30 Pro в России снизилась на 20 000 рублей – мощный процессор с ИИ, продвинутая камера, защита от воды и быстрая зарядка на 40 Вт
5
CD Projekt Red "дарит" все игры во вселенной Ведьмака при покупке Cyberpunk 2077 – описание и инструкция
11
Последний бой старичка AMD FX - тестирование 6-ядерника 2012 года FX-6300 в реалиях 2020 года от Gecid.com
43
Видеокарты GeForce RTX 3080 предлагаются по завышенным ценам даже крупными магазинами
58
Xiaomi Mi 10T Pro сильно подешевел – Snapdragon 865, 144-Гц панель IPS, NFC, 108-Мп камера, аккумулятор на 5000 мА*ч и MIUI 12 по самой низкой цене
3
NVIDIA GeForce RTX 3070 обгоняет RTX 2080 Ti и RTX 2070 в среднем на 8 и 68 % — данные на основе официальных тестов
81
NVIDIA решила пропустить Big Navi вперёд – GeForce RTX 3070 поступит в продажу после анонса Radeon RX 6900 ХТ
12
Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9S и ещё 8 смартфонов получили стабильную прошивку MIUI 12 на Android 10
+
Ложный анонс GTA 6 – англоязычный ютубер захотел воспользоваться популярной темой и встретил волну негатива
5
12-контактный разъем питания NVIDIA выдержал нагрузку 750 Вт и нагрев до 280 градусов
66
Asus обновила серию плат AMD B450 для поддержки будущих AMD Ryzen 5000 Zen 3 "Vermeer" нового поколения
32
«Жги, как в последний раз»: рекламный ролик Cyberpunk 2077 с Киану Ривзом (обновлено)
11

Популярные статьи

Современные жесткие диски - мнение админа и техобслуживание
61
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
37
Mafia: Definitive Edition — рецензия
23
ТОП-10 лучших смартфонов с IPS-дисплеем в 2020 году
20
Fallout 3 (2003), Silent Hills, StarCraft: Ghost — Топ отмененных игр. Часть 2
12
Лучшие бюджетные процессоры для игр – выбираем оптимальные варианты от Intel и AMD в октябре 2020
12
Тестирование вентиляторов на башенном кулере Scythe Ninja 3
39
Распродажа в магазине GoDeal24: Windows 10 Pro за 579 рублей, Office 2016 Pro Plus за 1619 рублей и многое другое со скидкой до 62%
11
Серийные компьютерные корпуса с необычным дизайном. Часть вторая
6
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Super
10

Сейчас обсуждают

Дмитрий Иванов
16:26
а то что ты говоришь не могут купить норм проц ну так даже 1700 за 10к хватит для всего на более чем 5 лет с головой а твой офисный и5 который в играх грузится на 80-100 уже ничего не сможет хотя и се...
12-ядерный Ryzen 9 5900X возглавил рейтинг самых производительных игровых настольных процессоров – сравнение одноядерных тестов против Core i9-10900К от Guru3D
Phobos
16:26
Все Core 2 уже свое отслужили и нормально не тянут сегодняшние сайты
Athlon 200GE - изучаем пробник Ryzen и Vega за 50$
BSS91
16:24
Тестов архиватора ещё не было, а у тебя уже полыхает.
Зафиксировано рекордное снижение стоимости игровых процессоров Intel Core i9-9900K и Core i7-9700K – лучшее предложение с момента начала продаж
Дмитрий Иванов
16:21
для игр хватит фх 8350 с головой
12-ядерный Ryzen 9 5900X возглавил рейтинг самых производительных игровых настольных процессоров – сравнение одноядерных тестов против Core i9-10900К от Guru3D
Andrey Surkov
16:21
Больше не буду покупать( Хуявэй.)поэтому он так и называется. Кидате с обновлениями.
HUAWEI завершила рассылку EMUI 10.1 – без обновления остались десятки популярных смартфонов 2018 и 2019-го годов – полный список и версии прошивок
Дмитрий Иванов
16:20
ну да, ведь проще заплатить разработчикам игр чтобы оптимизировали под интел чем норм проц сделать
12-ядерный Ryzen 9 5900X возглавил рейтинг самых производительных игровых настольных процессоров – сравнение одноядерных тестов против Core i9-10900К от Guru3D
BSS91
16:19
Они там будут продаваться годами и в итоге придётся цены скидывать до минималки, потому что это не пирожки, а кал
Зафиксировано рекордное снижение стоимости игровых процессоров Intel Core i9-9900K и Core i7-9700K – лучшее предложение с момента начала продаж
Александр
16:18
Лайнус собирал свою версию пирамидного корпуса. Вышло заметно хуже, чем модель из данной подборки.
Серийные компьютерные корпуса с необычным дизайном. Часть первая
BSS91
16:17
Батя тебя хреново воспитал раз со взрослыми дядями разговаривать не умеешь. 3600 как раз как сынка делает твой ой7 8700к,а даун выходит ты, раз взял такой шлак и сейчас думаешь продать за 18к
Зафиксировано рекордное снижение стоимости игровых процессоров Intel Core i9-9900K и Core i7-9700K – лучшее предложение с момента начала продаж
wwr222
16:14
Лично я их вижу только в корпусе (ибо нафиг там сильный ветродуй не сдался) и в БП по причине низкого стартового напряжения.Все.Возможно,что в своей ценовой категории лучшие.Но нужны тесты...
Тестирование вентиляторов на башенном кулере Scythe Ninja 3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем