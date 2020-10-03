Компактное мобильное устройство, предназначено для накачивания шин автомобиля. Компрессор способен поднять давление в шинах до 7 бар. Мощность 150 Ватт. Питается от прикуривателя.

Цена: US $22.53

реклама

Если вы хотите создать ощущение вида на ночное небо в салоне автомобиля, обратите внимание на данный комплект. Иллюзия свечения создается благодаря небольшим лампочкам. Около 300 точек на потолке будут переливаться в рамках RGB кривой. Смотрится потрясающе.

Цена: US $114.40

Наполнить свежим ненавязчивым ароматом салон автомобиля вам поможет данный ароматизатор. Имеет компактный размер и малый вес. Крепится на дефлектор или панель автомобиля. Есть регулировка интенсивности аромата.

анонсы и реклама 2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р. Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже

Цена: US $1.07

Профессиональный набор инструментов в удобном кейсе. Каждый инструмент имеет свое место. На странице продавца представлено несколько вариантов с различными насадками, которые пригодятся именно вам.

Цена: US $13.74 - 208.99

Система кругового обзора является вспомогательной технологией. С помощью данной системы вы сможете легче парковать свой автомобиль, лучше понимая, что происходит вокруг. Система отображает: вид спереди, сзади, сбоку. Вся информация с камер объединяется в единое панорамное изображение.

реклама

Цена: US $24.65 - 290.25

Удобный автомобильный органайзер из плотного влагозащищенного материала. Есть множество карманов и несколько отделений. Для удобной переноски предусмотрена ручка.

Цена: US $9.99

Тонировка фар стала доступна практически каждому. Она придает красивый внешний вид и защищает фары от механических повреждений. Клеится легко. Тонировка фар занимает не более 1,5 часа, а опытные мастера могут и быстрее оклеить.

Цена: US $7.01





Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!







