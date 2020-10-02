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Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - водяное охлаждение для смартфона, часы с защитой от гравитации, стельки с подогревом и многое другое

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Водяное охлаждение для смартфона

Полноценное водяное охлаждение подходит практически к любому смартфону, диагональ которого больше 6 дюймов. Прекрасно справится даже во время самых агрессивных сетевых баталий в PUBG. Питается от 5-вольтных зарядных устройств. 

Цена: US $47.03

Часы с защитой от гравитации

Необычные часы, которые точно произведут большое впечатление на ваших гостей. Сделаны в виде песочных часов. Струя воды «останавливается» в воздухе. Смотрится завораживающе. Питаются от 220W.

Цена: US $129.00

Фонарь-мультитул Nextool

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Удобное устройство, которое представляет собой фонарь компактного размера и спрятанными ножницами и ножом в корпусе. Изготовлены из инструментальной стали. 

Цена: US $20.99

Cubot X30 6/128GB

Один из самых популярных смартфонов с флагманскими задатками и приемлемой ценой. Оснащен пятью модулями: 48 МП сенсором Samsung, 16 МП широкоугольником, 5 МП макрокамерой, 2 МП датчиком глубины и отдельным 0.3 МП светосильным датчиком. Смартфон имеет искусственный интеллект, который автоматически выбирает режимы и способен распознавать различные объекты. Фронтальная камера 32 МП. Работает под управлением лучшей операционной системы Android 10.0. Емкость аккумулятора 4200 мАч. 

Цена: US $160.91

Внешний аккумулятор 

Внешний аккумулятор емкостью 5200 мАч. Благодаря компактному размеру 96*44*22 мм он с легкостью поместится в небольшой карман джинс или женскую сумку. На передней панели световой индикатор. Весит 124г. 

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Цена: US $12.88

Стельки с подогревом

Стельки с подогревом будут полезны в холодное время года, обеспечат комфортное прибывание в помещении или на улице. Не позволяют сильным морозам выбивать вас из колеи, защищают от последствий промерзания – простуды. Подходит для обуви размером 35-44 (можно разрезать по размеру).

Цена: US $4.74



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