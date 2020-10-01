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Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - планшет для черчения, USB-светильник "Астронавт", cмартфон Huawei P40 Pro и многое другое

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Спинер-игрушка

Спинер-игрушка поможет успокоиться, разовьет мелкую моторику рук, поможет переключиться на другую задачу, сконцентрировать внимание, а также укрепит память. Размер: 4cm x 4cm. Изготовлена из качественной нержавеющей стали. 

Цена: US $10.79

Смартфон Huawei P40 Pro

Смартфон получил ультрасовременный дизайн. Оснащен OLED-дисплеем с диагональю 6,58 дюйма и разрешением 2640×1200. Работает под управлением ОС Android 10. Задний фотоблок состоит из четырех камер. Вы сможете делать не только великолепные снимки, но и снимать высококачественное видео в 4K. Искусственный интеллект HUAWEI P40 Pro может проводить точный анализ кадров и распознавать людей на снимке. Фронтальная камера - 32 МП, порадует любителей селфи. Емкость аккумулятора 4200 мАч, поддерживает функцию быстрой и беспроводной зарядки. 

Цена: US $759.99

Планшет для черчения

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Графический планшет подходит для создания рисунков, чертежей, набросков, гравюр и других объектов творчества. Изготовлен из материалов, которые не оказывает негативное влияние на окружающую среду. Оснащен светодиодами. Есть несколько режимов. 

  

Цена: US $10.68 - 14.82

USB-светильник "Астронавт"

Светильник в виде белого человека в скафандре, который исследует пространство и освещает его. Смотрится очень реалистично. Светильник можно использовать и для телефона, планшета, а также для других атрибутов с USB-гнездом. 


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Цена: US $1.23 - 3.5

Высокоскоростной кабель Baseus 

Высокоскоростной кабель в плотной нейлонов оплетке, которая защищает кабель от механических повреждений. Устойчив к перегибам. С его помощью вы сможете заряжать самые разнообразные устройства. 

Цена: US $3.99 - 4.99


Поляризационные очки антиблик для водителей

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Ночные очки для водителей обеспечат хорошую видимость в любых условиях. Водитель всегда сможет адекватно оценить обстановку на дороге. Очки пoвышaют кoнтpacтнocть, зa cчeт этого изoбpaжeниe cтaнoвитcя бoлee чeтким, а также зaщищaют глаза oт cлeпящиx фap.

Цена: US $0.67 - 2.85


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