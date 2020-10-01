Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - карманный бинокль, левитирующее растение, смарт-лампа Yeelight E27 и многое другое
Удобный карманный бинокль
Небольшой бинокль со складной конструкцией поместится в небольшую сумку или карман. В комплект поставки входит чехол. Вес составляет 300 г. Бинокль имеет центральную фокусировку с настройкой правого окуляра. Отличная модель для повседневного использования.
Цена: US $12.53
Смарт-лампа Yeelight E27
Смарт-лампа может использоваться через обычный выключатель, ее также можно подключить к системе умного дома и управлять лампой через приложение. Синхронизируется через сеть Wi-Fi. Можно изменять интенсивность света и менять режимы.
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Цена: US $15.45 - 49.62
Умные часы Haylou Solar LS05
Умные часы от именитого бренда Xiaomi, которые появились на рынке весной этого года. Дисплей круглый 1,28 дюйма. Они будут отслеживать вашу активность в течение дня, напомнят вам о предстоящем важном событии, будут следить за показателями вашего здоровья. В часах предусмотрено 12 спортивных режимов. Степень защиты IP68. На одном заряде аккумулятора проработают 15 дней.
Цена: US $34.99 - 35.99
Дверной звонок DoorBell 2
Дверной звонок от компании Xiaomi. Угол обзора составляет 140 градусов. Настройка и управление производится при помощи смартфона и приложения Mi Home. Звонок будет информировать вас о любых движениях, которые зафиксирует камера. При необходимости эту функции можно отключить. Оборудован противоугонной системой, если кто-то попытается сломать, сорвать звонок, вы получите уведомление об этом на ваш смартфон.
Цена: US $17.35 - 38.22
Внешний аккумулятор
Портативный внешний аккумулятор с компактными габаритами и малым весом. Он сможет поместиться в небольшой карман или женскую сумку. Оснащен дисплеем, на котором отображается процент оставшегося заряда. Есть два выхода USB и встроенный фонарик.
Цена: US $10.99
Левитирующее растение
Левитирующие растение — парит в воздухе и медленно вращается. При этом растение получает равномерное распределение света и растет быстрее. Смотрится оригинально и точно не останется без внимания ваших гостей.
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Цена: US $54.77
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