Видеокамера компактного размера, которая имеет вид обычной флешки. Ее можно повесить на связке с ключами и носить в качестве брелока. Записывает видео в формате AVI. Можно использовать как диктофон. Запись осуществляется одним нажатием кнопки. Емкости аккумулятора хватит на 5 часов работы.

Цена: US $17.99 - 47.69

Мягкая миловидная игрушка. Внутри ее находятся светодиоды, которые автоматически меняют цвета. Для изменения цвета свечения необходимо нажать на кнопку, которая находится на лапке игрушки. Питается от двух батареек АА. Может стать прекрасным подарком для девушки или ребенка.

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Цена: US $6.74 - 37.70

Популярная смарт приставка по приемлемой цене, которая превратит ваш старый телевизор в мощный мультимедийный центр. Работает под управлением ОС Android 9.0. Создана для того, чтобы стать центром ваших домашних киносеансов. Вы сможете не только просматривать видео в 4K, но и играть в игры, устанавливать и удалять приложения, общаться с друзьями в социальных сетях и многое другое.





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Цена: US $169.90 - 189.90

Предлагаю вашему вниманию светодиодную настольную лампу, которая сочетает в себе современный дизайн и хорошее качество. Лампа подойдет как для чтения, так и для работы. В ней имеется 5 режимов яркости. Благодаря этому вы сможете настроить оптимальный свет свечения под себя. Лампа экономичная, долговечная и имеет малое энергопотребление.





Цена: US $35.77

Повербанк от компании Baseus с поддержкой функций беспроводной и быстрой зарядки. Емкость 10 000 мАч. Получил ультрасовременный дизайн и несколько степеней защиты для безопасной зарядки ваших электронных устройств. Одновременно вы сможете заряжать 3 гаджета. Вес: 280 г.

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Цена: US $17.99 - 18.99

Водостойкий и прочный – рюкзак изготовлен из прочного и водостойкого нейлона, который обеспечивает долговечность при минимальном весе. Рюкзак складывается в небольшой чехол. Его обычный размер 45x35x20 см. В сложенном состоянии 8,5x4,5x12 см.

Цена: US $31.05









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