Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - карманный зонт, внешний аккумулятор на 30 000 мАч, базерный дальномер UNI-T и многое другое
Беспроводные наушники
Новая популярная модель беспроводных наушников со стерео звучанием. Элегантный аксессуар годится не только для того, чтобы слушать музыку, но и визуально работать на ваш стиль. Управление сенсорное. Оснащены микрофоном с шумоподавлением, собеседник будет отчетливо слышать вас в любую погоду. Суммарное время автономной работы 20 часов.
Цена: US $39.20 - 42.28
Внешний аккумулятор на 30 000 мАч
Внешний аккумулятор с поддержкой функции быстрой зарядки. Размер: 148*70*16 мм. Оснащен дисплеем, на котором отображается процент оставшегося заряда. Для безопасной зарядки предусмотрено несколько степеней защиты. Одновременно можно заряжать два гаджета. Есть встроенный фонарик. Вес 230 г.
Цена: US $10.37
Оригинальный освежитель воздуха в автомобиль
реклама
Освежитель наполнит салон автомобиля легким и ненавязчивым ароматом. Легко устанавливается на вентиляционную решетку в автомобиле. Имеет малые габариты, поэтому не займет много места. Блюдо на передней части освежителя вращается. Поворотный кронштейн тоже подвижный. Смотрится очень оригинально.
Цена: US $4.40 - 8.99
Ретро-комплект
Ретро-комплект состоит из беспроводной мыши и клавиатуры в стиле традиционной механической печатной машинки. На странице продавца представлено несколько вариантов расцветки корпуса. Клавиши круглые (84 шт), к которым быстро привыкаешь. Клавиатура механическая (345*135*35 мм), кейкапы вогнутые. Синхронизируется с компьютером или другими гаджетами по Bluetooth.
Цена: US $44.98
Лазерный дальномер UNI-T
Одна из лучших китайских моделей дальномера. Оснащена дисплеем, на который выводятся все измерения. Данная модель измеряет расстояние, считает объемы и углы. На странице продавца представлено четыре варианта с разной дальностью измерения и точностью в 2 миллиметра.
Цена: US $21.99 - 87.49
Карманный зонт
Дождь может застать врасплох, начавшись совершенно неожиданно. Но постоянно носить с собой громоздкий зонт неудобно. Поэтому предлагаю обратить вниманию на крошечный зонт многократного сложения. Ткань качественная, не пропускает воду. Умещается куда угодно.
Скидки на максимум
реклама
Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила