Новая популярная модель беспроводных наушников со стерео звучанием. Элегантный аксессуар годится не только для того, чтобы слушать музыку, но и визуально работать на ваш стиль. Управление сенсорное. Оснащены микрофоном с шумоподавлением, собеседник будет отчетливо слышать вас в любую погоду. Суммарное время автономной работы 20 часов.

Цена: US $39.20 - 42.28

Внешний аккумулятор с поддержкой функции быстрой зарядки. Размер: 148*70*16 мм. Оснащен дисплеем, на котором отображается процент оставшегося заряда. Для безопасной зарядки предусмотрено несколько степеней защиты. Одновременно можно заряжать два гаджета. Есть встроенный фонарик. Вес 230 г.



Цена: US $10.37

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Освежитель наполнит салон автомобиля легким и ненавязчивым ароматом. Легко устанавливается на вентиляционную решетку в автомобиле. Имеет малые габариты, поэтому не займет много места. Блюдо на передней части освежителя вращается. Поворотный кронштейн тоже подвижный. Смотрится очень оригинально.

Цена: US $4.40 - 8.99

Ретро-комплект состоит из беспроводной мыши и клавиатуры в стиле традиционной механической печатной машинки. На странице продавца представлено несколько вариантов расцветки корпуса. Клавиши круглые (84 шт), к которым быстро привыкаешь. Клавиатура механическая (345*135*35 мм), кейкапы вогнутые. Синхронизируется с компьютером или другими гаджетами по Bluetooth.



Цена: US $44.98

Одна из лучших китайских моделей дальномера. Оснащена дисплеем, на который выводятся все измерения. Данная модель измеряет расстояние, считает объемы и углы. На странице продавца представлено четыре варианта с разной дальностью измерения и точностью в 2 миллиметра.

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Цена: US $21.99 - 87.49

Дождь может застать врасплох, начавшись совершенно неожиданно. Но постоянно носить с собой громоздкий зонт неудобно. Поэтому предлагаю обратить вниманию на крошечный зонт многократного сложения. Ткань качественная, не пропускает воду. Умещается куда угодно.













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