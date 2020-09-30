Мужские наручные часы от китайского бренда Reef Tiger. Кожаный ремешок, сапфировое стекло, стильный корпус, механика с автоподзаводом. Выдерживают давление до 5 АТМ. Часы пользуются огромным спросом у покупателей, поскольку сочетают в себе высокий стиль и качество.





Цена: US $889.00

Популярная развивающая игрушка на радиоуправлении. Состоит из 408 деталей. Вам предстоит собрать игрушку самостоятельно. Ею можно управлять с помощью смартфона, предварительно синхронизировав ее по Bluetooth. Она легко преодолевает препятствия.

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Цена: US $42.22

Невероятная прочная лента, которая пригодится в хозяйстве каждому. Лента с клейким слоем на основе эпоксидных смол. Вы сможете приклеить ленту к любой поверхности: как к мокрой, так и к грязной. Она не боится низких температур, поэтому вы сможете пользоваться лентой даже в сильный мороз.

Цена: US $3.67 - 6.42

Качественный литий-ионный аккумулятор с плоским контактом и реальной емкостью 2900 мАч. Номинальное напряжение составляет 3,7 В. Напряжение полного заряда 4,2 В. Размер: 18,3 х 65,1мм. Аккумулятор пользуется хорошим спросом. Используется в видеокамерах, фонарях, электронном оборудовании и т.д.

Цена: US $5.23 - 19.95

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Набор кухонных ножей с гравировкой. Лезвия изготовлены из нержавеющей стали. Эргономичная рукоятка обеспечивает удобный хват. Имеют отличные режущие свойства, держат заточку на протяжении длительного времени.

Цена: US $7.64 - 87.00

Удобный и универсальный инструмент, предназначенный для обслуживания кухонных и рабочих ножей. Комфортность обеспечивается эргономичным корпусом с удобной рукояткой. Для удобства на одной из поверхностей точилки указаны рекомендуемые углы для разных видов ножей.

Цена: US $13.52





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